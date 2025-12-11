Την άρση ασυλίας για τη Ζέττα Μακρή ψήφισε η Βουλή

Δεκτή έγινε κατά πλειοψηφία η αίτηση της άρσης ασυλίας της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Ζέττας Μακρή.

Η ασυλία της βουλευτή, άρθηκε για να κριθεί στη δικαιοσύνη η μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαρέδης, για την υπόθεση εκβιασμού, που τον είχε καταγγείλει η Ζέττα Μακρή.

Υπέρ της άρσης ασυλίας της βουλευτού τάχθηκαν 222 βουλευτές, κατά δήλωσαν 26 βουλευτές και «παρών» 12 βουλευτές.

Την άρση της ασυλίας της ζήτησε και η ίδια η Ζέττα Μακρή, μετά από έγκληση της οποίας, ο Δημήτρης Μαρέδης καταδικάστηκε ομόφωνα για απόπειρα εκβίασης.