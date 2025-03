Το ΕΛΚ υιοθέτησε την Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Άμυνα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τη Σύνοδο της ΕΕ

Υιοθετήθηκε από το ΕΛΚ η Διακήρυξη για την ευρωπαϊκή άμυνα που είχε προτείνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην διακήρυξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τρία μείζονα ζητήματα προκειμένου να ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα.

Πρώτον, να καλυφθεί γρήγορα το κενό στις αμυντικές δαπάνες και να υπάρξει συμφωνία σε φιλόδοξους στόχους.

Δεύτερον, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των εθνικών προσπαθειών σχεδιασμού και προμηθειών και

Τρίτον, να γίνει πιο έξυπνη κατανομή των πόρων μέσω καλύτερης διαλειτουργικότητας, κοινών προτύπων και πλήρους στήριξης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, η οποία δυστυχώς εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη.

Όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για αμυντικές δαπάνες, προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη και η ασφάλεια στην Ευρώπη. Αρχικά, πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις του 2% για αμυντικές επενδύσεις που ανέλαβαν με το ΝΑΤΟ μέσω των δικών τους εθνικών προϋπολογισμών.

Τέλος, παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει άμεσα ένα σχέδιο αξιοποίησης των δυνατοτήτων ευελιξίας στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σημαντική αύξηση των εθνικών αμυντικών δαπανών. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των κρατών μελών που έχουν ήδη επιτύχει με συνέπεια τον στόχο του 2% για αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ.

Ahead of today’s #EUCO, the EPP Summit adopted a “Declaration on European Defence”, tabled by @kmitsotakis, emphasising the need to shore up defence spending in the EU and use fiscal flexibilities under the Stability & Growth Pact in an equal way for all Member States. pic.twitter.com/gkof5snW5J