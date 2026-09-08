Νίκος Δένδιας: Οι φρεγάτες FREMM θα καταστήσουν πανίσχυρο τον νέο πυρήνα του Πολεμικού Ναυτικού

Στην απόκτηση δύο φρεγατών FREMM από την Ιταλία, έναντι συνολικού κόστους 460 εκατ. ευρώ, προχωρά η Ελλάδα, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να υπογραμμίζει από τη Ρώμη ότι η συμφωνία δεν περιορίζεται στην ενίσχυση του ελληνικού στόλου με δύο ακόμη μονάδες, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό στρατηγικής και αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο Νίκος Δένδιας, παρουσία του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρησιακή διάσταση της συμφωνίας με την Ιταλία για τις δύο φρεγάτες, σημειώνοντας ότι μετά τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις οι FREMM θα καταστούν «πανίσχυρες» και, μαζί με τις FDI και τις εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ, θα συγκροτήσουν τον νέο πυρήνα ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού.

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Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Ιταλίας για την απόκτηση των δύο FREMM κλάσης Bergamini υπεγράφη το μεσημέρι της Τρίτης (08.09.2026) στη Ρώμη, παρουσία των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών.

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση υπεγράφη από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Από ελληνικής πλευράς παρέστησαν επίσης ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας.

Η πρώτη FREMM στην Ελλάδα το 2028

Η συμφωνία προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ένταξη των δύο μονάδων στον ελληνικό στόλο. Η πρώτη φρεγάτα, η Carlo Bergamini, προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η Fasàn το πρώτο εξάμηνο του 2029.

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«Το ζητούμενο, για την Ελλάδα και την Ιταλία, δεν είναι μόνον η μεταβίβαση των δύο φρεγατών», τόνισε ο Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με τον Γκουίντο Κροσέτο.

«Είναι η στενή συνεργασία, είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος, είναι η ιταλική συνεργασία στην προσαρμογή του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στις απαιτήσεις της νέας εποχής», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέδεσε τη συμφωνία με το πλαίσιο συνεργασίας που Αθήνα και Ρώμη είχαν διαμορφώσει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 στη Λα Σπέτσια, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Δήλωσης Προθέσεων.

«Σήμερα οικοδομούμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια», ανέφερε.

Συναντήθηκα σήμερα στο Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας στη Ρώμη με τον ομόλογό μου @GuidoCrosetto. Στην ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε συμφωνήσαμε για τη δημιουργία θεσμοθετημένου διαλόγου ανάμεσα στα Υπουργεία Άμυνας 🇬🇷 και 🇮🇹 σχετικά με την κοινή μας συμπόρευση σε… pic.twitter.com/H9a0m3njxR — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 8, 2026

«Θα τις καταστήσουμε πανίσχυρες»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Δένδιας στις επιχειρησιακές δυνατότητες των δύο πλοίων και στις αλλαγές που σχεδιάζονται σε συνεργασία με τη Fincantieri.

«Οι FREMM είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών και με τις αλλαγές που θα επιφέρουμε και ήδη συζητάμε με την εταιρεία που τις έχει κατασκευάσει, τη Fincantieri, θα τις καταστήσουμε πανίσχυρες», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι νέες φρεγάτες θα ενταχθούν στον ευρύτερο σχεδιασμό ανανέωσης του στόλου: «Μαζί με τις FDI και τις ΜΕΚΟ θα είναι ο πυρήνας ισχύος του ελληνικού στόλου στη νέα εποχή».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτυπώνει και τη λογική με την οποία το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχεδιάζει τη μελλοντική σύνθεση των κύριων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, με τις νέες FDI, τις FREMM και τις ΜΕΚΟ να αποτελούν τον βασικό κορμό του.

Στο τραπέζι ακόμη δύο FREMM

Ο σχεδιασμός, πάντως, δεν περιορίζεται στις δύο φρεγάτες για τις οποίες υπεγράφη η συμφωνία. Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε ότι στις συζητήσεις με την ιταλική πλευρά βρίσκεται και η δυνατότητα απόκτησης δύο επιπλέον μονάδων FREMM.

«Είμαι εδώ για να συζητήσω και την ευρύτερη συνεργασία με την Ιταλία. Κατ’ αρχήν, τη δυνατότητα πρόσκτησης άλλων δύο μονάδων FREMM», ανέφερε.

Ο υπουργός έδωσε παράλληλα ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση στην ελληνοϊταλική συνεργασία, υπενθυμίζοντας ότι Ελλάδα και Ιταλία αποτελούν δύο ναυτικά έθνη που μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημείωσε, οι δύο χώρες διαθέτουν από κοινού περίπου το 90% του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου, γεγονός που δημιουργεί «κοινή ευθύνη» για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την προστασία των εμπορικών και ενεργειακών ροών.

Ο ρόλος των ελληνικών ναυπηγείων

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνει και η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Ο Νίκος Δένδιας συνέδεσε τη συμφωνία με την «Ατζέντα 2030» και τον στόχο μεγαλύτερης εμπλοκής των ελληνικών ναυπηγείων και του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι η τεχνογνωσία που συνοδεύει την απόκτηση των νέων συστημάτων να παραμένει στη χώρα και να δημιουργεί «ελληνικό, εθνικό παραγωγικό κεφάλαιο».

«Από τη Λα Σπέτσια μέχρι τη Ρώμη, τιμήσαμε τον λόγο μας»

Κλείνοντας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενέταξε τη συμφωνία για τις FREMM στη σταδιακή στρατηγική σύγκλιση Ελλάδας και Ιταλίας, κάνοντας αναφορά και στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών των δύο χωρών το 2020, όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Εξωτερικών.

Υπενθύμισε ακόμη τη συμφωνία του 2025 στη Λα Σπέτσια, υπογραμμίζοντας ότι η υπογραφή στη Ρώμη δίνει πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο σε εκείνο το πλαίσιο συνεργασίας.

«Από τη Λα Σπέτσια μέχρι τη Ρώμη, τιμήσαμε τον λόγο μας. Σήμερα, ο λόγος αυτός γίνεται συγκεκριμένη δέσμευση», κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.