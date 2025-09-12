Το «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με 13ο μισθό και συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Οι 5 προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ

Την πολιτική προσωπική του δέσμευση προς κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ότι θα αγωνιστεί ώστε να προσφέρει στις νεότερες γενιές μια καλύτερη πατρίδα θα απευθύνει αύριο (13.9.2025) από το Βελλίδειο όπου θα βρεθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ενώ θα επαναλάβει ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα των μικρομεσαίων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται στην ομιλία του να επισημάνει ότι θα κινηθεί χωρίς παλαιοκομματικές νοοτροπίες και πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Χωρίς ανοχή σε συμφέροντα που σωρεύουν οικονομική και πολιτική ισχύ εις βάρος του λαού. Χωρίς φοβικά σύνδρομα στη χάραξη μιας περήφανης εξωτερικής πολιτικής που θα βάλει την Ελλάδα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα τονίσει ότι «ήρθε η ώρα για μια ΝΕΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. Σύγκλιση στα εισοδήματα, στους θεσμούς, στις δεξιότητες, στην εμπιστοσύνη των πολιτών».

«Θέλουμε μια Ελλάδα με υψηλούς στόχους!

Είναι επιτακτική ανάγκη να ανακτήσουμε την εθνική μας αυτοπεποίθηση!

Να ξαναπιάσουμε το νήμα από την Ελλάδα της δημιουργίας.

Να φέρουμε αέρα αισιοδοξίας στην κοινωνία!

Για να γεννηθεί η ελπίδα!

Τι χρειάζεται για να τα κάνουμε πράξη:

● Επεξεργασμένο σχέδιο, όχι το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις.

● Σύγχρονη κουλτούρα διακυβέρνησης, όχι νέος πελατειασμός.

Αξιόπιστη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, όχι αλαζονεία και ασυδοσία.

Οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί στις πέντε μεγάλες προτεραιότητες που βάζει το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι αυτές είναι:

Α) το δημογραφικό

Β) το να ξεπεράσουμε το 80%του βιοτικού επιπέδου της ΕΕ ως το 2035

Γ) η μείωση των ανισοτήτων

Δ) η δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου. Διότι μόνο έτσι, θα μεταφραστεί σε περισσότερη ευημερία για τον εργαζόμενο η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Ε) η αύξηση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας» θα σημειώσει.

Στη συνέχεια θα συμπληρώσει πως: «Δεν υποσχόμαστε δημοσιονομική πλειοδοσία, αλλά σκληρή δουλειά και ένα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης αναμένεται να πει χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παρουσιάσει συγκεκριμένα τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθούν οι 5 εθνικές προτεραιότητες:

Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους

-Προχωράμε σε ένα μικρό ευέλικτο υπουργικό σχήμα με συγχώνευση των υπουργείων εσωτερικών και ψηφιακής διακυβέρνησης για να αποκτήσει η διοίκηση του κράτους ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων.

-Καθαροί ρόλοι κράτους-περιφερειών-δήμων, ΚΕΠ γίνονται υποκαταστήματα του Κράτους δλδ one stop shop, αναβάθμιση ΑΣΕΠ-αξιολόγηση, ΔΙΑΥΓΕΙΑ παντού, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

-Δέσμη παρεμβάσεων για ανεξαρτησία δικαστών, για δημόσιες συμβάσεις ώστε να σταματήσει η λεηλασία του δημοσίου χρήματος, πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις*.

-Πλήρης αναβάθμιση του ΑΣΕΠ με αρμοδιότητες την επιλογή όλου του προσωπικού του δημοσίου (μόνιμου, ορισμένου χρόνου, μετακλητών και διοικητών), την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης αλλά και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Αξιολόγηση για όλους με αντικειμενικά κριτήρια και συνεχή επιμόρφωση. Ταυτόχρονα νομοθετούμε τη μείωση των μετακλητών κατά 50%.

*Φορολογία*

● Δεν αρκούν οι αλλαγές στα φορολογικά κλιμάκια. Χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας για να αποφύγουμε κρυφές αυξήσεις φόρου λόγω πληθωρισμού, με σταδιακή εφαρμογή της όπως στην Πορτογαλία και πλήρη τιμαριθμοποίηση σε βάθος τετραετίας.

*Έμμεση φορολογία – ΦΠΑ*

● Σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά (ψωμί, λάδι, αυγά, γάλα), υπό τις προϋποθέσεις του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου λόγω φοροδιαφυγής και των αυστηρών ελέγχων, ώστε να περάσει η μείωση στον καταναλωτή.

● Δεσμευόμαστε για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη και αγαθά, όπως είναι η σκόνη γάλακτος και οι πάνες.

● Όσο για τον χαμηλό ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, αποτελεί και αυτό δική μας πρόταση εδώ και χρόνια. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης την απέρριπτε με το επιχείρηση πως η μείωση του ΦΠΑ δεν θα έχει αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μάλλον τον πείσαμε και αναθεώρησε…

● Αλλά δεν αρκεί. Εμείς δεσμευόμαστε για ειδικό ταμείο στα νησιά που λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης αιμοδοτούν τα κρατικά ταμεία, ώστε να επιστρέφεται μέρος των εισπράξεων από τον αυξημένο ΦΠΑ σε υποδομές ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας. Αυτό είναι μια δίκαιη πολιτική που έχει και -ξεκάθαρα- αναπτυξιακό αποτύπωμα.

*Φορολόγηση Ακίνητης Περιουσίας – ΕΝΦΙΑ*

● Πέρσι, από αυτό εδώ το βήμα, μίλησα για την ανάγκη γενναίας μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές. Φέτος, το εξήγγειλε ο πρωθυπουργός. Ευπρόσδεκτο και αυτό, έστω και καθυστερημένα.

● Δεσμευόμαστε και για τις πολύτεκνες οικογένειες ειδικά: O υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ πρέπει να εξαιρεί τα ελάχιστα τ.μ. που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών με παιδιά. Γι’ αυτό θεσμοθετούμε μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. στις οικογένειες αυτές.

*Η ακρίβεια δεν είναι κανονικότητα. Διασφαλίζουμε το εισόδημα του πολίτη*

Θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών. Μια πρόταση που έχουμε επανειλημμένως καταθέσει, αλλά η κυβέρνηση έχει απορρίψει στη Βουλή.

Ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με νέους πόρους και τεχνολογικά μέσα)

*Επιδιώκουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο*

Στόχος μας είναι η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος μεταξύ κερδών και μισθών, κάτι που περνά μέσα από την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας αλλά και των εισοδημάτων όλων των πολιτών.

Πώς θα το πετύχουμε:

Με σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, κάτι που είναι δίκαιο έπειτα από την εισοδηματική αφαίμαξη που υπέστησαν την περασμένη δεκαετία.

Με επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Με επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.

Όσο, δε, για τους απόμαχους της εργασίας, έχουμε δεσμευτεί για νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους και αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση.

*Ανάγκη για μια Νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική*

● Καθορισμός σαφών προτεραιοτήτων (κλαδικών, περιφερειακών, οριζόντιων).

● Ενοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων υπό το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος).

● Αναδιοργάνωση Φορέων Υλοποίησης:

● Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στρατηγικών Επενδύσεων (Invest in Greece), εποπτευόμενου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τις μεγάλες επενδύσεις με πλήρεις αρμοδιότητες και στόχο 12μηνη διεκπεραίωση.

● Δημιουργία Ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας – Development Bank Group ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που συμπεριλαμβάνει τη δραστικά αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην οποία ενσωματώνονται λοιπά επενδυτικά ταμεία όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, και το Ταμείο Εθνικού Πλούτου στο οποίο ενσωματώνεται το λεγόμενο «Υπερταμείο»

● Η χρηματοδότηση του αναπτυξιακού Ομίλου ενισχύεται με τη διάθεση αρχικού κεφαλαίου από υπερπλεονάσματα, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας του «Υπερταμείου» και κρατικά έσοδα από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων (ορυκτών, ενεργειακών, θαλάσσιων).

*Κάλυψη Επενδυτικού Κενού*

● Παράλληλα με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, για την κάλυψη του μεγάλου επενδυτικού κενού στη χώρα, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα: Angel visa, απλοποίηση ξένων επενδύσεων, Εθνικό Μητρώο Προμηθευτών για σύνδεση επενδυτών με εγχώριες αλυσίδες παραγωγής, αναβάθμιση βιομηχανικών πάρκων, επιταχυνόμενες αποσβέσεις.

Έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων στο 20% του ΑΕΠ (επιπλέον 5 δισ. ευρώ).

*Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ολιστικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός για κάθε Περιφέρεια*

• Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε ως κυβέρνηση στην εφαρμογή 12 σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης, με εξειδικευμένο σχεδιασμό ανά περιφέρεια και ενότητα.

• Οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ελληνική περιουσία στις ακριτικές μας περιοχές ιδιαίτερα, από άγνωστης προέλευσης κεφάλαια. Με αυστηρό έλεγχο από το κράτος, όπως γίνεται στη Δανία και την Αυστρία για λόγους εθνικής ασφάλειας.

*Ανάπτυξη χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει. Χρειάζονται έμπρακτη στήριξη*

Ευέλικτες ρυθμίσεις (έως 120 δόσεις) και διαγραφή προστίμων/προσαυξήσεων.

Ακατάσχετος αναλογικός τροφοδότης λογαριασμός, ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις της.

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και προώθηση «δεύτερης ευκαιρίας» για επανεκκίνηση της δραστηριότητας, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Απαλλαγή από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

Δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης.

Τέλος, για το ιδιωτικό χρέος που βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη στη Βουλή τροπολογίες και ζητούμε μεταξύ άλλων: προστασία της πρώτης κατοικίας και δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυστηρότερο Κώδικα Δεοντολογίας με αυστηρές υποχρεώσεις και ποινές για τα funds, υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη πριν οι τράπεζες μεταβιβάσουν τα κόκκινα δάνεια στη δευτερογενή αγορά.

Αγρότες

Ολοκληρωμένο σχέδιο για κόστος παραγωγής-ενέργειας, ελληνοποιήσεις, νερό, εργατικό δυναμικό, κόκκινα δάνεια.

Αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων για ανάταξη του ΕΣΥ και σχέδιο για όλες τις βαθμίδες της δημόσιας παιδείας

ΑμΕΑ