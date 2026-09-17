Το «καμπανάκι» Ανδρουλάκη στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: «Να προσέξουμε ώστε να μη δίνουμε αφορμές»

Την προσοχή όλων, ώστε να μην χάσουν το momentum, ζήτησε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνάντηση που είχε μαζί τους στο περιθώριο της συνεδρίασης επί της Συνταγματικής Αναθεώρησης, χθες, στη Βουλή.

Παρατηρώντας ότι τα πήγαν «πολύ καλά» στην 3η Σεπτέμβρη και τη ΔΕΘ και δίνοντας τα εύσημα σε όλους, όσοι δούλεψαν για αυτό το αποτέλεσμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ώστε να συνεχίσουν έτσι και να μην υπάρξουν στο εξής άλλες παραφωνίες, σαν αυτή από τον Απόστολο Πάνα μία μέρα νωρίτερα, όταν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, μία «παραφωνία» πάντως, της οποίας τον υπεύθυνο δεν κατονόμασε.

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«Να προσέξουμε λίγο ώστε να μη δίνουμε αφορμές», είπε, «λάθη γίνονται, αλλά να είμαστε προσεκτικοί». Και ενώ ο βουλευτής Χαλκιδικής του κόμματος Απόστολος Πάνας, απουσίαζε από τη συνάντηση, όπως άλλωστε και από τη συνεδρίαση της Βουλής, με την Χαριλάου Τρικούπη πάντως να αναφέρει ότι έπρεπε να βρίσκεται στην περιφέρειά του, άπαντες αντελήφθησαν για …ποιον χτυπούσε η καμπάνα. Και όλα αυτά, ενώ είχε ήδη μεσολαβήσει η ραδιοφωνική συνέντευξη (Alpha 9.89) άλλου στελέχους του κόμματος, της Βάσιας Αναστασίου, η οποία θύμιζε με νόημα την συνεδριακή απόφαση του κόμματος για πολιτική αυτονομία, πλην όμως παρατηρούσε ενδεχομένως …συγκλίσεις μεταξύ του κόμματός της και του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αυτή τη φορά.

Στη συνάντηση με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε και ένα … «team building», όπως το περιέγραφαν αργότερα παριστάμενοι βουλευτές, κάνοντας λόγο για έναν «εμψυχωτικό πρόεδρο» που θέλησε να δώσει περαιτέρω ώθηση στην «ομάδα» να συνεχίσει την καλή δουλειά. «Επιλέξαμε σωστά να κινηθούμε έτσι στην Κρήτη και την Θεσσαλονίκη και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε …πάμε γερά», φέρεται να είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που κατά άλλους βουλευτές έδωσε και … «οδηγίες μάχης» στον δρόμο προς τις κάλπες. Με αυτόν τον όρο περιέγραψε το περιεχόμενο της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο Πέτρος Παππάς (ΕΡΤ) χθες (16.09.2026) το βράδυ, σημειώνοντας πάντως ότι ο δρόμος προς τις κάλπες είναι μαραθώνιος και πως το ΠΑΣΟΚ ξέρει να δίνει και να κερδίζει τέτοιους αγώνες.

Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ παραμένουν με το βλέμμα στις ερχόμενες δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα, όπου εκτιμούν ότι θα κεφαλαιοποιηθεί όλο αυτό το θετικό κλίμα που εισέπραξαν «οργώνοντας» τέσσερις Περιφέρειες της χώρας, σε Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα. Κάτι πάντως, που δεν έγινε (αν και σημειώθηκε μικρή άνοδος στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ) στις δύο δημοσκοπήσεις που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, πλην όμως, δεν είχαν προλάβει να αποτυπώσουν τον αντίκτυπο της διήμερης παρουσίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ. Το μόνο βέβαιο είναι, ότι οι τόνοι που είδαμε χθες στη Βουλή θα συνεχιστούν, και θα βαίνουν κλιμακούμενοι στον δρόμο προς τις εκλογές. Μία πρώτη γεύση από την κριτική του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και τις δικές του αντιπροτάσεις στην μετά ΔΕΘ εποχή, θα πάρουμε και σήμερα, σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις 10:30 το πρωί στον Σκάι.