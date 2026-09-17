Το δίλημμα της κάλπης και τα «όπλα» του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι των Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη

Να αποδημήσει τα διλήμματα που θέτει η αντιπολίτευση για την εκλογική αναμέτρηση, επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ξεκάθαρο ότι στις εκλογές θα αναμετρηθεί ο ίδιος και οι πολιτικοί του αντίπαλοι σε σχέση με τα πεπραγμένα τους και τις προγραμματικές τους θέσεις.

Από το βήμα της Βουλή χτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να αποδοκιμάσει ευθέως τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη -ο οποίος συνέδεσε την αυτοδυναμία της ΝΔ με τα εθνικά θέματα και τον κίνδυνο να κάνει «ντου» η Τουρκία αν υπάρξει ακυβερνησία– πήρε σαφείς αποστάσεις από τον υπουργό Άμυνας. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να επιστρέψει τη συζήτηση στο διακύβευμα που προβάλλει κεντρικά το Μαξίμου για τις εκλογές και το οποίο είναι: «ελπίδα ή περιπέτεια».

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«Ισχυρό χαρτί» στα χέρια του Μαξίμου παραμένουν τα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων, που αποτυπώνουν υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μία σειρά κρίσιμων παραμέτρων, έναντι των βασικών αντιπάλων του, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και του προέδρου της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα.

Το δίλημμα της κάλπης

«Είπατε ότι το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι «Μητσοτάκης ή Ερντογάν». Όχι, κ. Ανδρουλάκη, το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μπορεί να σας ενοχλεί αυτό το δίλημμα, να μη σας κάνει να αισθάνεστε πολύ βολικά, αλλά αυτό είναι το δίλημμα των επόμενων εκλογών» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Πυρά» σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Για να ενισχύσει περαιτέρω το δίλλημα για τον κίνδυνο η χώρα να μπει σε περιπέτειες στην περίπτωση που η ΝΔ δεν λάβει ισχυρή εντολή στις κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στα προγράμματα τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καταλογίζοντας σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα «ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις».

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«Λογική του “πάρε κόσμε”. «Και 13ο μισθό; Πάρε και 13ο μισθό. Και 13η σύνταξη; Πάρε και 13η σύνταξη. Και νέο ΕΚΑΣ; Πάρε και νέο ΕΚΑΣ. Και μείωση του ΦΠΑ. Και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Όλα αυτά, προφανώς, προστιθέμενα στα μέτρα τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε ανακοινώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός

Τα «όπλα»

Το Μαξίμου, στο δρόμο προς τις κάλπες, «επενδύει» στα ποιοτικά δημοσκοπικά ευρήματα.

Στην δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, στο ερώτημα «ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30%, ο Αλέξης Τσίπρας 17%, ενώ το «κανένας/άλλος» βρίσκεται στο 13% και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%.

Στην ίδια ερώτηση, στη δημοσκόπηση της Opinion για το Action 24, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 27,9%, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ 13,9% και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 7,4%.

Σύμφωνα με τη Opinion, υπεροχή καταγράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην ερώτηση για το ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες να υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία και τις δεσμεύσεις για παροχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 15% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%.

Αντίστοιχα και στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 37,2%, ο Αλέξης Τσίπρας 12,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,2%. «Κανέναν» δηλώνει το 32% των ερωτηθέντων.

Οκτακομματική Βουλή και σταθερό διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ από το δεύτερο κόμμα

Με φόντο τις τις παρεμβάσεις όλων των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της Opinion όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου.

Η ΝΔ καταγράφει μικρή άνοδο, και συγκεκριμένα μισής μονάδας σε σύγκριση με τον Ιούνιο, κατά 0,4% ενισχύεται η ΕΛΑΣ και κατά 1,6% το ΠΑΣΟΚ.

Το κυβερνών κόμμα προηγείται του δεύτερου κόμματος, της ΕΛΑΣ κατά 15,1%. Συγκεκριμένα, καταγράφεται στο 31% ( από 30.5% τον Ιούνιο), η ΕΛΑΣ στο 15,9% (από 15.5%) και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1% (από 10.5%). Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,8% (από 6.5%), η Ελληνική Λύση στο 7,3% (από 5.9%), η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,4%, (από 5%) η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με κατακόρυφη πτώση στο 4,8% (από 12.6%) και η Φωνή Λογικής στο 3,3% (από 1.7%).

Εκτός Βουλής αποτυπώνεται να μένουν το ΜέΡΑ25 με 2,5% (από 1.5%), ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8% (από 1.7%), η Νίκη με 1,1% (από 1.4%), η Νέα Αριστερά με 0,5% (0.5%), και οι Δημοκράτες με 1,3% (από 0.7%), ενώ άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 4,8%.

Αλλά και στην πρόθεση ψήφου της εταιρείας Pulse, η ΝΔ διατηρεί την πρωτιά στη μέτρηση και εμφανίζεται οριακά ενισχυμένη, συγκεντρώνοντας 26,5%, από 26% στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,5% (από 10%), η Ελληνική Λύση 7,5% (από 7%), το ΚΚΕ διατηρείται στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και η ΕΛΠΙΔΑ συγκεντρώνουν από 5%, η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο όριο του 3% για είσοδο στη Βουλή, ενώ εκτός Κοινοβουλίου αποτυπώνονται το ΜέΡΑ25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%.

Οι αναποφάσιστοι και όσοι δεν απαντούν αντιπροσωπεύουν το 11%.