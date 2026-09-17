Η ΕΛ.Α.Σ. κοιτάζει τις κάλπες, όχι τα σενάρια συνεργασιών

Σε κεντρικό θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η στάση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, καθώς η συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες κερδίζει έδαφος πολύ πριν από την προσφυγή στις κάλπες.

Η δημόσια συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα, ο οποίος τοποθέτησε την ΕΛ.Α.Σ. στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικών συγκλίσεων. Η Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο βουλευτής εξέφρασε προσωπική άποψη και όχι επίσημη κομματική θέση.

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Η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους

Το Μέγαρο Μαξίμου αξιοποίησε αμέσως την τοποθέτηση Πάνα, επιχειρώντας να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ. ως τμήματα μιας υπό διαμόρφωση κοινής αντιπολιτευτικής πρότασης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μετατραπεί σε «δορυφόρο» του Αλέξη Τσίπρα, συνδέοντας τη δήλωση του βουλευτή με τις προγραμματικές ομοιότητες που η κυβέρνηση αποδίδει στα δύο κόμματα.

Τη σκυτάλη πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, μιλώντας στη Βουλή την Τετάρτη, χαρακτήρισε ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος». Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των προτάσεών τους και επανέφερε το κυβερνητικό δίλημμα ανάμεσα στην πολιτική σταθερότητα και στο ενδεχόμενο ακυβερνησίας.

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Η γραμμή της πολιτικής αυτονομίας

Η δημόσια θέση του Αλέξη Τσίπρα δεν παραπέμπει, πάντως, σε κάποια προκαθορισμένη συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ.

Από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. περιέγραψε το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ως ανταγωνιστική αλλά όχι εχθρική δύναμη. Ως βασικό στόχο έθεσε τη στρατηγική και εκλογική ήττα της σημερινής κυβέρνησης, αποφεύγοντας να δεσμευτεί για τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι μετά τις εκλογές θα εξαντληθούν οι δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, άφησε ανοικτή την προσφυγή σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Με αυτή τη στάση, η ΕΛ.Α.Σ. διατηρεί ανοικτή την προοπτική προγραμματικών συνεννοήσεων στον προοδευτικό χώρο, αλλά δεν εμφανίζεται ως εκ των προτέρων συμπληρωματική δύναμη του ΠΑΣΟΚ. Διεκδικεί, αντίθετα, να φτάσει αυτόνομα στις κάλπες και να συζητήσει την επόμενη ημέρα με βάση τον συσχετισμό δυνάμεων που θα διαμορφώσει η λαϊκή ψήφος.

Η δύσκολη ισορροπία του ΠΑΣΟΚ

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, η εξίσωση αποδεικνύεται περισσότερο σύνθετη. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ καλείται να αποκρούσει την κυβερνητική κατηγορία περί προσέγγισης με την ΕΛ.Α.Σ., χωρίς ταυτόχρονα να απομακρυνθεί από ψηφοφόρους που υποστηρίζουν τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Η παρέμβαση Πάνα ανέδειξε αυτήν ακριβώς τη δυσκολία. Άνοιξε δημοσίως μια συζήτηση την οποία η ηγεσία του κόμματος επιθυμεί να διαχειριστεί χωρίς πρόωρες δεσμεύσεις, την ώρα που κυβέρνηση και ΕΛ.Α.Σ. διεκδικούν, από διαφορετικές αφετηρίες, τμήματα του ίδιου εκλογικού ακροατηρίου.

Η μάχη για την επόμενη ημέρα

Πίσω από τη σύγκρουση για τις συνεργασίες βρίσκεται η προσπάθεια των τριών κομμάτων να καθορίσουν εγκαίρως τους όρους της εκλογικής αναμέτρησης.

Η Νέα Δημοκρατία επενδύει στο δίλημμα της κυβερνησιμότητας και επιχειρεί να παρουσιάσει την αντιπολίτευση ως ένα άτυπο μέτωπο χωρίς ενιαίο πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται την πολιτική αυτονομία του και διεκδικεί κεντρικό ρόλο στην Κεντροαριστερά. Η ΕΛ.Α.Σ., από την πλευρά της, επιδιώκει να καταγραφεί ως αυτοδύναμος πόλος και όχι ως πιθανός εταίρος σε ένα σχήμα που θα έχει αποφασιστεί πριν από τις εκλογές.