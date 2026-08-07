Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει τη «μάχη» της ΔΕΘ

Σε mood εξωστρέφειας βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον τελευταίο να επιδίδεται σε ένα μπαράζ επισκέψεων σε διάφορα σημεία της χώρας όλο το προηγούμενο διάστημα.

Από την Κάσο και την Κάρπαθο πριν από λίγες ημέρες, ως την αυθόρμητη περιοδεία του στα καμένα της Αττικής και της Βοιωτίας εσχάτως, ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδεικνύει ότι σκοπεύει να κάνει πράξη όσα υπόσχεται το ΠΑΣΟΚ περί συνεχούς παρουσίας δίπλα στους πολίτες και προτάσεων για την επίλυση των καθημερινών τους προβλημάτων.

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Ειδικά την τελευταία εβδομάδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να βρεθεί στο Πόρτο Γερμενό και τη Βοιωτία, προκειμένου να μιλήσει με τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια και τις ελιές, άρα το εισόδημά τους, αντίστοιχα, και να ενημερωθεί από πρώτο χέρι, πριν προχωρήσει στις όποιες πολιτικές ή κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της πίεσης για την όσο το δυνατόν ταχύτερη καταγραφή των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων.

Και αν τις επόμενες ημέρες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ταξιδέψει για λίγο στη Λέρο με τον γιο του για διακοπές, επιστρέφοντας, ξέρει ότι τον περιμένει πολλή δουλειά. Ο όγκος του υλικού που έχει μαζευτεί από τις συνεδριάσεις με τους αρμόδιους τομεάρχες πολιτικής του κόμματος ενόψει ΔΕΘ, είναι τεράστιος και η επεξεργασία του ούτε μπορεί, ούτε πρέπει να περιμένει. Ήδη άπαντες είναι ενήμεροι για μπαράζ τηλεδιασκέψεων που θα γίνουν προκειμένου να προκριθούν οι προτάσεις που θα κερδίσουν το ενδιαφέρον της Χαριλάου Τρικούπη, στην προσπάθεια όσα θα υποσχεθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ να είναι αφενός ελκυστικά στους πολίτες, αφετέρου όμως ρεαλιστικά, τεκμηριωμένα και απολύτως κοστολογημένα.

Την ίδια ώρα, στις ίδιες τηλεσυσκέψεις θα αποφασιστεί και ο τρόπος με τον οποίο θα αποδομηθούν τα κυβερνητικά πεπραγμένα της τελευταίας επταετίας, με τρόπο που θα αναδεικνύει κυρίως τον χαρακτήρα και τα ενδιαφέροντα της ΝΔ, τις σχέσεις της με συμφέροντα και την απομάκρυνσή της από τους πολίτες, όπως τουλάχιστον της καταλογίζουν οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη.

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Την ίδια ώρα, καλά κρατούν και οι προετοιμασίες του κόμματος για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη, που αυτή τη φορά θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκτιμήθηκε, εξάλλου ότι μία ζεστή, δυναμική και μαζική εικόνα, θα γίνει το κατάλληλο φόντο στην «δυναμική είσοδο» που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ τη νέα πολιτική σεζόν, που συμπίπτει και με προεκλογική περίοδο, από Σεπτέμβρη.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη εκεί, δε θα έχει τόσο προγραμματικό χαρακτήρα όσο αυτή στη ΔΕΘ λίγες μέρες αργότερα, αλλά περιγράφεται από τους καλά γνωρίζοντες κυρίως ως «οραματική» ομιλία και πάντως βαθιά πολιτική και με ιδεολογικό πρόσημο.