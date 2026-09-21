Μαρινάκης κατά Τσίπρα για τα περί μισθών Βουλγαρίας: «Δεν θα επαναλάβουμε την αποτυχημένη συνταγή χρεοκοπίας»

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (21.09.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη νέα διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο οίκους αξιολόγησης, αλλά και στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα για το ύψος των μισθών, αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια και ο εισαγόμενος πληθωρισμός έχουν απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων των τελευταίων ετών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τη σύγκριση με τη Βουλγαρία και εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. «Η Ελλάδα δεν έχει μισθούς Βουλγαρίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «σίγουρα η Ελλάδα δεν έχει τους μισθούς που αξίζουν στους πολίτες», έπειτα από τις διαδοχικές κρίσεις και τις θυσίες των προηγούμενων ετών.

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Απαντώντας ειδικότερα στον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι «είναι πολύ μεγάλο λάθος να κάνει τέτοιες λαθροχειρίες», σημειώνοντας ότι ως πρωθυπουργός είχε τη χώρα «27η σε ρυθμούς ανάπτυξης, σε μια περίοδο που στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη».

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ακόμη ότι η βελτίωση των εισοδημάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί με την επανάληψη, όπως είπε, της «αποτυχημένης συνταγής χρεοκοπίας», την οποία συνέδεσε και με την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

«Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δημιουργήσουμε προσδοκίες στον κόσμο τις οποίες δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει «να δίνει όσα παραπάνω μπορεί» με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τα δημόσια έσοδα.

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Μαρινάκης για Γιαννίτση: «Ατυχής η σύγκριση» για τη διαφθορά

Στις δηλώσεις του πρώην υπουργού Τάσου Γιαννίτση για τη διαφθορά απάντησε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αποφεύγοντας να ανοίξει ευθεία αντιπαράθεση μαζί του.

«Δεν θέλω να μπω σε δημόσια αντιπαράθεση με έναν πρώην υπουργό. Είναι ατυχής η σύγκριση», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Επικαλέστηκε, παράλληλα, τις ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι σε αυτές καταγράφεται πρόοδος της Ελλάδας στα ζητήματα διαφθοράς. Αναγνώρισε, πάντως, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω βελτίωση.

«Δεν υπάρχει θέμα Πλεύρη για την κυβέρνηση»

Στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για τη σχέση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι δεν υπήρξε συνεργασία μεταξύ των δύο, εξηγώντας ότι ο Θάνος Πλεύρης γνώριζε κοινωνικά τον γιατρό πριν γίνει ασθενής του το 2016.

«Δεν υπάρχει θέμα Πλεύρη για την κυβέρνηση», ξεκαθάρισε, απορρίπτοντας παράλληλα την κριτική για τη συμμετοχή του υπουργού σε ιατρικό σωματείο.

«Γιατί να έχει ευθύνη ο Θάνος Πλεύρης επειδή υπήρξε ιδρυτικό μέλος, το 2012, ενός σωματείου που δεν λειτούργησε ποτέ;», διερωτήθηκε, επιμένοντας ότι «δεν τίθεται θέμα υπουργού».

Αποφυλάκιση Κασιδιάρη: «Είμαστε η τελευταία παράταξη που μπορεί κάποιος να πει ότι κλείνει το μάτι σε ακραία φαινόμενα»

Απάντηση στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για τους κυβερνητικούς χειρισμούς με αφορμή την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, υπερασπιζόμενος τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης απέναντι σε καταδικασμένους για συγκεκριμένα αδικήματα που επιχειρούν να συμμετάσχουν στις εκλογές.

«Κάποιοι δεν έβρισκαν αίθουσα για την ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Και μάλιστα κάποιοι διακήρυτταν για δεκαετίες ότι είχαν το μονοπώλιο στις δημοκρατικές ευαισθησίες. Αυτή η κυβέρνηση, όμως, βρήκε αίθουσα για τη δίκη», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στη συνέχεια στις δύο νομοθετικές παρεμβάσεις με τις οποίες, όπως είπε, δόθηκε η δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να μην επιτρέψει τη συμμετοχή στις εκλογές κομμάτων των οποίων η πραγματική ηγεσία συνδέεται με πρόσωπα καταδικασμένα για συγκεκριμένα αδικήματα.

«Δώσαμε δηλαδή τη δυνατότητα στη Δικαιοσύνη να προστατεύσει τη Δημοκρατία από τέτοια εγκληματικά φαινόμενα», υποστήριξε.

«Είμαστε η τελευταία παράταξη για την οποία μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι κλείνει το μάτι σε ακραία φαινόμενα», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

Για τα ελληνοτουρκικά: «Διάλογος δεν συνεπάγεται ούτε υποχώρηση ούτε αφέλεια»

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή τις τελευταίες υπερπτήσεις της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από ελληνικά νησιά του Αιγαίου, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και στην προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

«Όσα έχουμε κατά καιρούς ακούσει από την Τουρκία δεν έχουν καμία βάση ως διατυπώσεις, ως θεωρίες», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «σταθερά απέναντι» σε λογικές και θέσεις που χαρακτήρισε ανιστόρητες και αντίθετες προς το Διεθνές Δίκαιο.

Απέφυγε να σχολιάσει τους επιχειρησιακούς χειρισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «με την απόλυτη επάρκεια την οποία έχουν, απαντούν στο πεδίο όπως ακριβώς προβλέπεται σε κάθε περίπτωση».

Ως προς το πολιτικό σκέλος των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιμένει στην πολιτική του διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα τα όριά του. «Πιστεύουμε στον διάλογο. Το έχουμε αποδείξει αυτό, αλλά διάλογος δεν συνεπάγεται ούτε υποχώρηση ούτε αφέλεια», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύεται μέσα από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει, τις διμερείς σχέσεις και τις στρατηγικές συμμαχίες της, αλλά και μέσω της ενίσχυσης των εξοπλισμών της, «χωρίς την παραμικρή διάθεση υποχώρησης».

Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και το ποιο θα μπορούσε να είναι το αντικείμενο μιας τέτοιας συνομιλίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται σχετικό τετ α τετ. «Να απαντήσω για μια συνάντηση, η οποία έχει ειπωθεί ότι δεν θα γίνει, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι στον δημόσιο διάλογο», κατέληξε.

Οι επαφές Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε αρχικά στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, στις νέες αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας, στην επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, αλλά και στις παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και τον έλεγχο των ιδιωτικών δομών υγείας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, ενώ θα έχει επαφές με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Στην ατζέντα των συναντήσεων θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια, την άμυνα, την τεχνολογία και την παροχή υπηρεσιών, με τον πρωθυπουργό να αναμένεται να παρουσιάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη δημοσιονομική πολιτική και το κυβερνητικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Μαρινάκης στη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Scope Ratings και Moody’s, σε ένα διεθνές περιβάλλον που, όπως σημείωσε, παραμένει αβέβαιο εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, επικαλούμενη μεταξύ άλλων την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τις δημοσιονομικές επιδόσεις και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Παράλληλα, η Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τρίτη φορά μέσα σε περίπου έναν μήνα που διεθνής οίκος αξιολόγησης δίνει θετικές προοπτικές στην Ελλάδα.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε και στην επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έπειτα από 13 χρόνια, στις ανεπτυγμένες αγορές, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική για την ελληνική οικονομία.

Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία μπορεί να απευθυνθεί η χώρα και ενισχύει τη δυνατότητα προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων, ενώ μια ισχυρότερη κεφαλαιαγορά μπορεί να προσφέρει περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις.

Νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ακόμη ότι τίθεται από σήμερα σε ισχύ το νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Με τη νέα διαδικασία, οι δανειολήπτες θα μπορούν, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους.

Για τον υπολογισμό της συγκεκριμένης ρύθμισης θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας, με στόχο μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Μετά την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης απαγορεύεται πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία, εφόσον ο οφειλέτης τηρεί τη ρύθμιση.

Medwatch για τις ιδιωτικές δομές υγείας

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα «Medwatch», το νέο εργαλείο ψηφιακής εποπτείας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης.

Το σύστημα παρακολουθεί την ψηφιακή παρουσία ιδιωτικών δομών μέσω δημόσια διαθέσιμων πηγών, όπως ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων, οι οποίες στη συνέχεια εξετάζονται από ανθρώπινο ελεγκτή.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του στην Αττική καταγράφηκαν 8.563 δομές και εξετάστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, εκ των οποίων 8.055 ήταν πληρωμένες διαφημίσεις. Εντοπίστηκαν 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, με 231 να χαρακτηρίζονται «κόκκινες» και 424 «κίτρινες». Διευκρινίζεται, πάντως, ότι τα ευρήματα παραμένουν μη επιβεβαιωμένα μέχρι να ολοκληρωθεί ο ανθρώπινος έλεγχος.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά την παρουσίαση του Medwatch, έχει ήδη ετοιμαστεί εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια του γιατρού που επιλέγουν, καθώς και να υποβάλλουν αξιολόγηση ή ηλεκτρονική καταγγελία. Η εφαρμογή αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά την παροχή της απαραίτητης νομοθετικής εξουσιοδότησης.