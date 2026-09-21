Δημοσκόπηση Palmos Analysis: 30% η ΝΔ, 15,2% η ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ – Στο 18% η επιρροή Σαμαρά

Τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ και ενόψει των επόμενων εκλογών αποτυπώνει η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση Palmos Analysis για λογαριασμό του TheOpinion.gr, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σαφές προβάδισμα, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τρίτο. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η ΝΔ καταγράφεται στο 30,1%, έναντι 15,2% της ΕΛΑΣ και 12,8% του ΠΑΣΟΚ. Η δημοσκόπηση Palmos Analysis, η οποία διενεργήθηκε μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, καταγράφει παράλληλα τις προτεραιότητες με τις οποίες οι πολίτες προσέρχονται στην πορεία προς τις εκλογές: η ακρίβεια και η διαφθορά βρίσκονται στην κορυφή. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 30,1% η ΝΔ, 2η η ΕΛΑΣ Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η οποία προκύπτει μετά την αναγωγή επί των εγκύρων και την κατανομή των αναποφάσιστων με βάση τις δηλώσεις τους, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, διατηρώντας απόσταση 14,9 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη ΕΛΑΣ, η οποία βρίσκεται στο 15,2%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 12,8%, σε απόσταση 2,4 μονάδων από την ΕΛΑΣ. Έπονται το ΚΚΕ με 6,9%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 5,2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατιναπούλου καταγράφεται στο 4,1% και το ΜέΡΑ25 στο 3%, ενώ κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται οι Σπαρτιάτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, η Νίκη με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 0,9% και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη με 0,8%. Στο 5,1% ανέρχεται η κατηγορία «άλλο».

Τα ευρήματα της Palmos Analysis

Τα ευρήματα της Palmos Analysis

Η ΝΔ ανακάμπτει από τον Ιούνιο Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών. Η Νέα Δημοκρατία είχε καταγραφεί στο 31,3% τον Μάρτιο, υποχώρησε στο 28,1% τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο επανέρχεται στο 30,1%. Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ, από 13,6% τον Μάρτιο, είχε βρεθεί στο 10,3% τον Ιούνιο και πλέον καταγράφεται στο 12,8%. Η ΕΛΑΣ, για την οποία δεν υπάρχει μέτρηση τον Μάρτιο στον συγκεκριμένο πίνακα, κινείται από το 14,3% του Ιουνίου στο 15,2% του Σεπτεμβρίου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ευρήματα της Palmos Analysis

Η εκτίμηση των εδρών Με βάση την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η ενδεικτική κατανομή που παρουσιάζεται στη μέτρηση δίνει 122 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, 46 στην ΕΛΑΣ και 39 στο ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ εμφανίζεται με 21 έδρες, η Ελληνική Λύση με 19, ενώ από 16 έδρες συγκεντρώνουν η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και η Πλεύση Ελευθερίας. Η Φωνή Λογικής καταγράφεται με 12 έδρες και το ΜέΡΑ25 με 9. Η έρευνα δίνει, παράλληλα, εύρος τιμών με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Για τη Νέα Δημοκρατία το εύρος διαμορφώνεται από 27,3% έως 32,9%, για την ΕΛΑΣ από 13% έως 17,4% και για το ΠΑΣΟΚ από 10,7% έως 14,9%.

Τα ευρήματα της Palmos Analysis

Πρόθεση ψήφου: ΝΔ 27,5%, ΕΛΑΣ 13%, ΠΑΣΟΚ 10,2% Στην πρόθεση ψήφου, χωρίς αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 27,5%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στο 13% και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο 10,2%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 5,7%, το ΚΚΕ 5,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 4% και η Φωνή Λογικής 3,4%. Το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο 2,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2%. Η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» –όσοι δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει ή δεν απαντούν, μαζί με όσους δηλώνουν άκυρο/λευκό ή αποχή– αποτυπώνεται στο 16,5%.

Τα ευρήματα της Palmos Analysis

Ακρίβεια και διαφθορά στην κορυφή Σαφές μήνυμα για την ατζέντα που θα βαρύνει στην εκλογική επιλογή δίνουν οι απαντήσεις στο ερώτημα για τα δύο βασικότερα κριτήρια ψήφου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση, στο 63%. Ακολουθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς και η διαφάνεια με 49%. Χαμηλότερα βρίσκονται η διαχείριση του μεταναστευτικού με 20%, ο χειρισμός των ελληνοτουρκικών με 19% και το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού με 18%. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών συγκεντρώνει 5%, ενώ 3% επιλέγει άλλο κριτήριο και 2% δεν εκφράζει γνώμη.

Τα ευρήματα της Palmos Analysis

Τι δείχνει η μέτρηση για ενδεχόμενα κόμματα Σαμαρά και Κασιδιάρη Η Palmos Analysis εξετάζει, τέλος, τη δυνητική εκλογική απήχηση δύο κομμάτων τα οποία δεν υφίστανται σήμερα: ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά και ενός υπό τον Ηλία Κασιδιάρη. Για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, το 4% απαντά ότι «σίγουρα» θα το ψήφιζε και το 14% ότι «ίσως» θα το ψήφιζε. Το 80% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε σε καμία περίπτωση, ενώ 3% δεν εκφράζει γνώμη.

Τα ευρήματα της Palmos Analysis