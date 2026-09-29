Πολιτική

Το ΠΑΣΟΚ δίπλα στους πολίτες για την ακρίβεια: Η αλαζονεία της ΝΔ και τα καθυστερημένα μέτρα για το πετρέλαιο

Ο στόχος για πρωτιά έστω και με μία ψήφο, εξάλλου παραμένει, αν δεν ενισχύεται κιόλας, από τη στιγμή που κανένας άλλος συνδυασμός, χωρίς το πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή
ΠΑΣΟΚ, γραφεία
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, στην Αθήνα (Φωτογραφία αρχείου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI)
Μαριτίνα Ζαφειριάδου
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Σταθερά στο πλευρό των πολιτών τάσσεται το ΠΑΣΟΚ, που έχει αποφασίσει ότι ο δρόμος προς τη νίκη είναι στρωμένος με τις λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Επί του παρόντος, δε, επικεντρώνει στις τιμές των καυσίμων που έχουν γίνει απαγορευτικές, αλλά και σε εκείνη του πετρελαίου θέρμανσης, που έχει πάρει επίσης την ανιούσα, λίγο πριν αρχίσει η επιτακτική χρήση του για την αντιμετώπιση του κρύου.

Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να παραπέμπει για την ανακοίνωση των μέτρων στο επόμενο διάστημα, στο ΠΑΣΟΚ εξανέστησαν. Ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιος ο πρωθυπουργός, από τις 17 Σεπτεμβρίου ακόμα, είχε προαναγγείλει μόνος του την έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, προσδιορίζοντας την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας (!).

Τούτων δοθέντων, στο ΠΑΣΟΚ επαναφέρουν τις δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια, ζητώντας μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διύλιση ως την αντλία και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών.

Τις τελευταίες ημέρες, όμως, στην κριτική του ΠΑΣΟΚ προστέθηκαν και τα «φαινόμενα αλαζονείας» εκ μέρους στελεχών της κυβέρνησης ή της ΝΔ, είτε πρόκειται για τον Χάρη Θεοχάρη και τους «κακομοίρηδες», για τους οποίους πάντως ανασκεύασε, είτε για τον Σπύρο Κουλκουδίνα και τους το λεωφορείο που μπορεί να επιλέξει κανείς αν δεν έχει δέκα ευρώ για να βάλει βενζίνη. Για του λόγου το αληθές, στην Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλουν «ρεσιτάλ αμετροέπειας και αλαζονείας» εκ μέρους της κυβερνητικής παράταξης, περνώντας στην αντεπίθεση και ταυτιζόμενοι με τους πολίτες που θέλουν να εκπροσωπήσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουν και τις περιοδείες τους, κατά τη διάρκεια των οποίων επιχειρούν να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και άρα τις λύσεις που αυτό προτείνει στα προβλήματα των πολιτών, με στόχο αυτοί να «δουν τον εαυτό τους» και τη λύση στο δικό τους προσωπικά πρόβλημα στο εναλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ.

Ο στόχος για πρωτιά έστω και με μία ψήφο, εξάλλου παραμένει, αν δεν ενισχύεται κιόλας, από τη στιγμή που κανένας άλλος συνδυασμός, χωρίς το πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει με συνεδριακή απόφαση ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Σήμερα μάλιστα, αναμένεται να δει το φως της δημοσιότητας μία ακόμα δημοσκόπηση, με την Χαριλάου Τρικούπη να έχει στραμμένα πάνω της τα βλέμματα, αφού ευελπιστεί με την πάροδο του χρόνου, οι αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά υπέρ του ΠΑΣΟΚ, να αποτυπωθούν και στα δημοσκοπικά του ποσοστά σε επίπεδο πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου. Το στίγμα του πώς εκτιμά ότι θα μπορέσει να γίνει αυτό, θα δώσει σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει στο Mega.

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