Γιώργος Γεραπετρίτης: Υπό συνθήκες πολέμου δεν μπορεί να αποσταλεί ελληνική φρεγάτα στον Περσικό Κόλπο

Την διαφωνία του με όσα είπε την Δευτέρα (28.9.26) η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, εξέφρασε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με την αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ σχολίασε τα όσα είπε η Κάγια Κάλας λέγοντας πως: «Υπό συνθήκες πολέμου δεν μπορεί να αποσταλεί ελληνική φρεγάτα στον Περσικό Κόλπο» και συνέχισε λέγοντας πως η περιοχής είναι ναρκοθετημένη και επισφαλής.

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Σημειώνεται πως η Κάγια Κάλας δήλωσε τη Δευτέρα κατά την άφιξή της στη σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Άμυνας ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα πλοία ώστε να καταστεί επιχειρησιακή η αποστολή της με την ονομασία «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν περισσότερο στην αποστολή, όμως δεν έχει λάβει ακόμα νέες σχετικές δεσμεύσεις.

«Η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ», ανέφερε η Κάγια Κάλας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή ναυτικά μέσα για την κάλυψή τους. Όπως σημείωσε, όταν δημιουργήθηκε η επιχείρηση «Ασπίδες» είχε προβλεφθεί ότι θα διαθέτει τουλάχιστον δέκα πλοία, ωστόσο σήμερα δεν διαθέτει αυτόν τον αριθμό. «Δεν έχω συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αλλά πιέζω», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τη διάθεση πλοίων.

Παράλληλα, η Κάγια Κάλας ανέφερε ότι ορισμένα πλοία έχουν προσφερθεί στον υπό σαουδαραβική ηγεσία ναυτικό συνασπισμό, ο οποίος δεν είναι ακόμη επιχειρησιακός, και πρότεινε να αξιοποιηθούν προσωρινά από την επιχείρηση «Ασπίδες», όπου υπάρχει άμεση ανάγκη για περισσότερα πλοία. Όπως εξήγησε, τα πλοία που απαιτούνται για τις «Ασπίδες» είναι κυρίως εκείνα που μπορούν να συνοδεύουν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και ειδικότερα μέσω των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ.