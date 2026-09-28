Μαρία Γρατσία σε Άδωνι Γεωργιάδη: Στοχευμένη η επίθεση στη Μαρία Καρυστιανού, καλοδεχούμενος ο έλεγχος στο ιατρείο της

Η Μαρία Καρυστιανού λειτουργεί νόμιμα και ποτέ δεν έκανε οτιδήποτε παράτυπο ή παράνομο, υποστήριξε η Μαρία Γρατσία μετά τη δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα τη Δευτέρα (28.09.2026) ο Άδωνις Γεωργιάδης, ότι μέσω του Medwatch στο ιατρείο της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» έχει εντοπιστεί μηχάνημα βιοανάδρασης.

Μιλώντας στο Open η στενή συνεργάτις της Μαρίας Καρυστιανού, δικηγόρος Μαρία Γρατσία ανέφερε ότι ο έλεγχος στο ιατρείο της επικεφαλής της πολιτικής κίνησης είναι «καλοδεχούμενος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κυρία Καρυστιανού ασκεί νομιμότατα το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει ενεργήσει ο,τιδήποτε παράτυπο ή παράνομο, θα ελεγχθεί κι η άδειά της και όποιος εξοπλισμός είναι στο ιατρείο της», είπε.

Η κυρία Γρατσία πρόσθεσε πως ο έλεγχος «θα πρέπει να αφορά σε όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, όπου όπως έχουμε πει επανειλημμένα υπάρχουν μηνύσεις για κακουργήματα, οι οποίες δεν ερευνώνται και εξ αυτού του λόγου δεν διώκονται οι πολιτικοί και δεν τιμωρούνται».

Αναφορικά με το αν υπάρχει τελικά το συγκεκριμένο μηχάνημα βιοανάδρασης, στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας και αν η Μαρία Καρυστιανού διαθέτει τη σχετική άδεια, η Μαρία Γρατσία αρκέστηκε να απαντήσει πως «ασκεί νομιμότατα το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει ανακύψει κανένα πρόβλημα στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, δεν έχει ενεργήσει οτιδήποτε το οποίο είναι παράτυπο ή παράνομο, θα ελεγχθεί κι η άδειά της και όποιος εξοπλισμός είναι στο ιατρείο της, άρα δεν υπάρχει κανέναν ζήτημα από τη δική μας πλευρά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «να μας πει από πού το γνωρίζει συγκεκριμένα το μηχάνημα βιοανάδρασης το οποίο και αριθμητικά προσδιόρισε ότι είναι ένα. Να μας πει πώς το γνωρίζει, εάν έχει γνώση από τον Ιατρικό Σύλλογο ή από κάποια άλλη πηγή».

Επιπλέον, διερωτήθηκε για την υπόθεση του τραγικού τέλους του Γιώργου Μαζωνάκη στο περιβόητο ιατρείο της οδού Καρνεάδου «γιατί δεν έχουμε ακούσει αν έχουν γίνει ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες αναφορικά με τους ελέγχους που επανειλημμένα φέρεται να έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο όπου υπήρξε θάνατος και ουσιαστικά δεν έχουμε καμία ενημέρωση αν το υπουργείο Υγείας έδειξε τα ίδια αντανακλαστικά όπως αυτά που δείχνει προκειμένου να διασύρει την Μαρία Καρυστιανού, αναφορικά με τους ελεγκτικούς φορείς που φέρεται να έλεγξαν το συγκεκριμένο ιατρείο, στο οποίο είχαμε θανατηφόρο αποτέλεσμα, είναι πολύ ουσιώδες αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Δευτέρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε αποκαλύψει ότι η Μαρία Καρυστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του ψηφιακού εργαλείου Medwatch, μέσω του οποίου ελέγχονται γιατροί για διαφημίσεις και αναρτήσεις τους στα social media.