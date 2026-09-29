Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για την επιδότηση του diesel: Από 15 έως 20 λεπτά η ελάφρυνση στην αντλία – Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης

Στη συνεδρίαση, αύριο (30.09.2026), του Υπουργικού Συμβουλίου «κλειδώνει» επίσημα και ανακοινώνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), που είναι η πρώτη δέσμη μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Θα ακολουθήσει, στις 14 Οκτωβρίου, η δεύτερη δέσμη μέτρων που αφορά στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης – η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου – και στο επίδομα θέρμανσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο»

Το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι πως εξαντλεί κάθε περιθώριο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή «καταιγίδα», τη διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να προβλέψει κανείς.

Δεδομένου πως το θέμα έχει και πολιτικές συνέπειες για το κυβερνών κόμμα, εν όψει εκλογών, στο κυβερνητικό επιτελείο είναι διάχυτη η ανησυχία για τον χειρισμό του, καθώς τα δημοσιονομικά περιθώρια για παρεμβάσεις είναι συγκεκριμένα.

Ενώ, όσον αφορά στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, έστω και για ένα μικρό διάστημα, προϋπόθεση είναι να εγκρίνει η Ε.Ε. το αίτημα της Αθήνα να μη μετρήσει η παρέμβαση ως προς την οροφή δαπανών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι θα θέσει μετά επιτάσεως το ελληνικό αίτημα στη Σύνοδο Κορυφής, στις 15-16 Οκτωβρίου, και να διαμηνύσει ότι στη «μάχη» αυτή με την ακρίβεια, η κυβέρνηση θα ρίξει και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ, στα όρια όμως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Η κυβέρνηση δεν θα έθετε ποτέ τη χώρα σε κίνδυνο για νέο δημοσιονομικό εκτροχιασμό» είναι το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου.

Πετρέλαιο κίνησης

Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), την Τετάρτη, ανακοινώνεται η παράταση της επιδότησης, στην αντλία, έτσι ώστε να αφορά στους πάντες.

Η ελάφρυνση αναμένεται να είναι 15 ~ 20 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 10 με 15 λεπτά θα επιδοτηθούν από κρατικούς πόρους, ενώ στα 5 λεπτά αναμένεται να είναι η ελάφρυνση από την πλευρά των διυλιστηρίων.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Δεκατέσσερις ημέρες μετά, θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις, πρώτον για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η συνολική παρέμβαση αναμένεται να είναι μεταξύ 25 με 40 λεπτών το λίτρο, ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου εκείνες τις ημέρες.

Ο στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι η τιμή του να είναι κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή στην οποία έκλεισε τον Απρίλιο.

Επίδομα θέρμανσης

Δεύτερον, την ίδια ημέρα, θα ανακοινωθεί και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, η οποία αναμένεται να είναι ύψους 15 – 20%.

Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους – περίπου 1,2 εκατ. οικογένειες – και θα καλύπτει όλη τη χειμερινή περίοδο.

Αναπροσαρμογή επιδότησης diesel ανά 15 ημέρες

Παράλληλα, στις 14 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Το ύψος της επιδότησης θα επικαιροποιείται ανά 15 ημέρες, για όσο χρειαστεί, ανάλογα με την πορεία της τιμής των καυσίμων.

Ειδική ομάδα θα παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας διεθνώς αλλά και σε ελληνικό επίπεδο, και με βάση τις μελέτες τους θα λαμβάνονται και οι αποφάσεις για το ύψος των παρεμβάσεων της κυβέρνησης.

Η αντεπίθεση στην αντιπολίτευση

Στις συσκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο βάρος δίνεται και στην επικοινωνιακή «επίθεση» από την πλευρά της αντιπολίτευσης, στην οποία καταλογίζουν μικροπολιτική εκμετάλλευση για ψηφοθηρικούς λόγους και «ακατάσχετη παροχολογία χωρίς αντίκρισμα».

«Εάν είχαμε ακούσει τις «οδηγίες» της αντιπολίτευσης, που έλεγε τους πρώτους μήνες της κρίσης «δώστε τα όλα εμπροσθοβαρώς, μειώστε και τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ», χωρίς καμία κοστολόγηση, τότε δεν θα είχε μείνει ούτε ένα σεντ για να δοθεί στους πολίτες στο προσεχές διάστημα, που απαιτείται πρόσθετη στήριξη λόγω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή» δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη.

Το Μέγαρο Μαξίμου παραπέμπει και στις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης αλλά και στα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός πέρυσι και φέτος στη Δ.Ε.Θ., ως ανάχωμα στην ακρίβεια που δημιουργεί η παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

«Όλα αυτά είναι μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών και απαντούν στον μηδενισμό της αντιπολίτευσης, που θέλει να γυρίσει τη χώρα στην εποχή των «παροχών με δανεικά», που πληρώθηκαν ακριβά από τις επόμενες γενιές» δηλώνουν οι ίδιες πηγές της κυβέρνησης.

Περιοδείες

Ο πρωθυπουργός «βγαίνει μπροστά», και ξεκινά νέο κύκλο περιοδειών, ώστε να βρεθεί δίπλα στους πολίτες και να επικοινωνήσει ο ίδιος τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ελάφρυνση των «βαρών» που «σηκώνουν» νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λόγω του ενεργειακού «Αρμαγεδώνα».

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τον Ασπρόπυργο, την Παρασκευή θα περιοδεύσει στην Πιερία, ενώ στις 5 Οκτωβρίου θα μιλήσει στο Γκάζι, στην επετειακή εκδήλωση της Ν.Δ. για τον εορτασμό των 52 ετών από την ίδρυση της.