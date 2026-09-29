Πολιτική

Λατινοπούλου: «Όχι» σαν του Μεταξά στις συνεργασίες με άλλα κόμματα – «Τεράστια αποδοχή από τις μανούλες» στη στολή στα σχολεία

«Το ότι υπάρχει μια Ευρώπη που αντί να προστατεύει την βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα ή να αντιμετωπίζει το δημογραφικό, προτιμά επιδόματα σε λαθρομετανάστες και να δίνει χρήματα για χάρτινα καλαμάκια, είναι η απόδειξη»
Αφροδίτη Λατινοπούλου
Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Την κατάργηση του ΕΦΚ στα καύσιμα ζήτησε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στον ΣΚΑΙ άσκησε μάλιστα κριτική στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ενεργειακή κρίση και τις αυξήσεις στα καύσιμα, προσάπτοντάς της ότι είναι «σοσιαλίστρια». «Πρέπει να μισείς πολύ την Ευρώπη για να κάνεις τα πάντα για να δυσκολέψεις τη ζωή των Ευρωπαίων», είπε χαρακτηριστικά.

«Το ότι υπάρχει μια Ευρώπη που αντί να προστατεύει την βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα ή να αντιμετωπίζει το δημογραφικό, προτιμά επιδόματα σε λαθρομετανάστες και να δίνει χρήματα για χάρτινα καλαμάκια, είναι η απόδειξη», είπε ακόμα η κυρία Λατινοπούλου.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα, η κα Λατινοπούλου είπε «δεν θα πάμε κάπου, δεν προδίδουμε τους αξίες μας για καρέκλα, δεν θα συνεργαστούμε όπως έχουν κάνει άλλοι. Είναι κατηγορηματικό το όχι στη ΝΔ και στα άλλα κόμματα, το «όχι» είναι σαν του Μεταξά».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο επαναφοράς της ποδιάς στα σχολεία και είπε: «εγώ είπα στολή, υπάρχουν στολές σε σχολεία στην Ευρώπη που είναι πολύ ωραίες. Η ανταπόκριση από τις μανούλες είναι τεράστια γιατί η στολή εξαλείφει οικονομικές ανισότητες μεταξύ μαθητών, υπάρχει μια φορεσιά που πρεσβεύει την ευπρέπεια των μαθητών».

Και κατέληξε: «Υπάρχουν διάφορα ρούχα, μπορεί να είναι μπλε, γαλάζιο, υπάρχουν φούστες, μπλουζάκια, πουλόβερ, δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο στα ιδιωτικά σχολεία. Τα παιδιά στο δημόσιο σχολείο είναι κατώτερου θεού για να έχουν στολές;»

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