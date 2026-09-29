Αλέξης Τσίπρας: Οι δέκα παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αιχμές για τα καρτέλ και τις τράπεζες

Η μικρή και μεσαία επιχείρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Μία ημέρα μετά, από τις εξαγγελίες του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. ξεχωρίζουν δύο υποσχέσεις. Να ελαφρύνει η καθημερινότητα του επαγγελματία και να αποκτήσει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μεγαλύτερο μερίδιο από τις επενδύσεις και τις ευκαιρίες της οικονομίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε πέντε θέσεις για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και δέκα εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων. Μίλησε για κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις, ευκολότερη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους. Συνέδεσε, όμως, όλα αυτά με μια ευρύτερη πολιτική επιλογή: την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

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«Η χώρα χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο»

Κατά τον Αλ. Τσίπρα, η ανάπτυξη δεν αρκεί να εμφανίζεται στους γενικούς δείκτες, αν η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν. Υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται να αυξήσει όσα παράγει, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των επιχειρήσεών της και να επιταχύνει τη σύγκλισή της με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στο σχέδιο που περιέγραψε, οι μικρομεσαίοι δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως επιχειρήσεις που χρειάζονται ανακούφιση από το κόστος. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ανάμεσά τους υπάρχουν ιδέες και δυνατότητες καινοτομίας που σήμερα δεν βρίσκουν τον χώρο ή τα χρήματα για να αναπτυχθούν. Η στήριξή τους, υποστήριξε, μπορεί να γίνει μέρος της προσπάθειας να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παράγει πλούτο η Ελλάδα.

«Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα»

Η οικονομική πρόταση συνοδεύτηκε από έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε πέτυχε ούτε επιχείρησε την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου που χρειάζεται η χώρα. Εκτίμησε ότι μια τρίτη θητεία της θα επιδείνωνε τη θέση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

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«Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση», είπε. Παρουσίασε την ΕΛ.Α.Σ. ως την πολιτική δύναμη που θέλει να διεκδικήσει μια διαφορετική κυβερνητική πορεία, με τις επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας στο κέντρο της αναπτυξιακής πολιτικής.

Χρηματοδότηση και πρόσβαση στις κρατικές προμήθειες

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της ομιλίας ήταν ότι η μικρομεσαία επιχείρηση συναντά εμπόδια ακόμη κι όταν διαθέτει σχέδιο και μπορεί να αναλάβει δουλειές. Ο κ. Τσίπρας κατήγγειλε ότι κλειστοί διαγωνισμοί και απευθείας αναθέσεις περιορίζουν την πρόσβασή της στις κρατικές προμήθειες. Δεσμεύτηκε ότι θα επιδιώξει να αλλάξει αυτή την κατάσταση και να ανοίξει τις αγορές με διαφανείς κανόνες.

Για τον επαγγελματία που θέλει να επενδύσει, πρότεινε νέους χρηματοδοτικούς θεσμούς, ισχυρότερο ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, περισσότερες μικροπιστώσεις και εγγυήσεις. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να μη σταματά ένα βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο επειδή η επιχείρηση δεν διαθέτει μεγάλη περιουσία για να προσφέρει ως εξασφάλιση.

Στην ίδια κατεύθυνση ζήτησε οι δράσεις του ΕΣΠΑ να έχουν δημοσιευμένα κριτήρια, ίδια για όλους, και συγκεκριμένους χρόνους αξιολόγησης. Μια μικρή επιχείρηση, ήταν το νόημα της παρέμβασής του, πρέπει να γνωρίζει με ποιους όρους διεκδικεί μια ενίσχυση και πότε θα λάβει απάντηση.

«Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα»

Ο κ. Τσίπρας συμπύκνωσε τον στόχο του στη φράση «να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα». Για να ανοίξει, όπως είπε, ένας νέος κύκλος επενδύσεων, χρειάζονται και νοικοκυριά που μπορούν να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες.

Έτσι, δίπλα στα μέτρα για τις επιχειρήσεις τοποθέτησε προτάσεις για το οικογενειακό εισόδημα. Εξήγγειλε μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%, φορολογική έκπτωση για οικογένειες με παιδιά και μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Αναφέρθηκε επίσης στο κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης και σε αυξήσεις για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές.

Η σύνδεση που επιχείρησε είναι απλή. Όταν πιέζεται το εισόδημα του πολίτη, πιέζεται και ο τζίρος του καταστήματος, του εργαστηρίου και της επιχείρησης υπηρεσιών της γειτονιάς.

Οι δέκα παρεμβάσεις στην καθημερινότητα της επιχείρησης

Για την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. πρότεινε πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, χωρίς γεωγραφικές εξαιρέσεις. Πρότεινε ακόμη κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και ουσιαστική μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα.

Για τις συσσωρευμένες οφειλές εισηγήθηκε νέα ρύθμιση σε έως 120 δόσεις, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων που θα συνδέεται με τη συνέπεια του οφειλέτη. Για το κόστος ενέργειας πρότεινε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους.

Στο ηλεκτρικό ρεύμα μίλησε για σταθερότερες τιμές μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, μικρά φωτοβολταϊκά, ενεργειακές κοινότητες και χρηματοδότηση για την αλλαγή ενεργοβόρου εξοπλισμού. Ζήτησε παράλληλα μια ΔΕΗ που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ασκώντας κριτική στη σημερινή λειτουργία της.

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις αφορούν έξοδα και εμπόδια που συναντά καθημερινά ο επαγγελματίας όπως μικρότερες τραπεζικές προμήθειες στις υποχρεωτικές συναλλαγές, λιγότερη γραφειοκρατία, πιο ήπια πρόστιμα για μη ουσιώδη τυπικά λάθη και ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο όπου θα βλέπει όλες τις προθεσμίες και τις υποχρεώσεις του. Πρότεινε επίσης ψηφιακή αδειοδότηση με ανώτατο όριο 90 ημερών όπου απαιτείται άδεια.

Στα δέκα εργαλεία ενέταξε ακόμη πρόσβαση των μικρομεσαίων σε τεχνολογία, κατάρτιση και ερευνητική γνώση, κίνητρα συνεργασίας χωρίς απώλεια της αυτονομίας τους και βοήθεια για όσες επιχειρήσεις θέλουν να μεγαλώσουν. Διευκρίνισε, πάντως, ότι μια επιχείρηση μπορεί να είναι σύγχρονη και παραγωγική παραμένοντας μικρή.

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης: η «επενδυτική μηχανή» της πρότασης

Για τη χρηματοδότηση του νέου παραγωγικού σχεδίου, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης ως την επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας. Ο στόχος που έθεσε είναι 12 δισ. ευρώ αρχικών κεφαλαίων στην τετραετία, με προοπτική η επενδυτική ικανότητα να προσεγγίσει τα 25 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ως πηγές ανέφερε το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και την ανακατεύθυνση κεφαλαίων που συνδέονται με τη Golden Visa. Η πρόταση για το Ταμείο είναι κεντρική στην εξαγγελία του: από τον τρόπο που θα συγκεντρωθούν και θα διατεθούν αυτοί οι πόροι θα εξαρτηθεί πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν πράγματι να επενδύσουν.

Οι αιχμές για τα καρτέλ και τις τράπεζες

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Τσίπρας για τη λειτουργία των αγορών και του τραπεζικού συστήματος. Ζήτησε αποτελεσματική αντιμετώπιση των καρτέλ και άνοιγμα των αγορών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις τράπεζες χρησιμοποίησε τη σκληρότερη διατύπωση της ομιλίας του. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καρτέλ από αυτό, με τίτλο: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών».

Κατηγόρησε τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες για εναρμονισμένες πρακτικές και υπερβολικές χρεώσεις, αντιπαραβάλλοντας τα υψηλά επιτόκια χορηγήσεων με τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων.

Μία ημέρα μετά την παρέμβασή του στο Επιμελητήριο, το βασικό μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα ειναι πως οι μικρομεσαίοι χρειάζονται χώρο να δουλέψουν, πελάτες με εισόδημα και πρόσβαση σε χρήματα για να προχωρήσουν. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι προτάσεις του είναι κοστολογημένες και μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων.