Το ΠΑΣΟΚ στο πλευρό των αγροτών με το βλέμμα στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση βγήκε από την αδιαλλαξία»

Με το βλέμμα στην αυριανή (13.1.26) συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες και εν γένει στην αγροτική κινητοποίηση που μετρά σχεδόν ενάμισι μήνα, κινείται το ΠΑΣΟΚ, πράγμα που φάνηκε και στην περιφερειακή συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας χθες, από τη συζήτηση στην οποία, δεν έλειψαν τα θέματα του πρωτογενούς τομέα.

Αντιστοίχως, μιλώντας λίγο πριν, το βράδυ του Σαββάτου, με αγρότες, στη Σιάτιστα Κοζάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ του διαλόγου, που θα πρέπει όμως να γίνει με ειλικρίνεια και να παράγει αποτελέσματα, όπως είπε, αφήνοντας αιχμές για κοροϊδία των αγροτών στο παρελθόν από την κυβέρνηση. Υποστηρίζοντας ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν ξεσηκωθεί γιατί η ΝΔ πορεύεται επί χρόνια όχι απλά χωρίς σχέδιο ανάπτυξης και στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αλλά και εξαιτίας σκανδάλων που οδήγησαν στο ‘ριφιφί’ του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα τον κλονισμό της εμπιστοσύνης τους στην κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τις θέσεις του κόμματός του υπέρ του αφορολόγητου στην αντλία στο αγροτικό πετρέλαιο, κάτι το οποίο έχει επανειλημμένα αρνηθεί η ΝΔ.

Επανέλαβε ακόμα τις προτάσεις του για αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα για 5 χρόνια, 5 ευρώ το πάγιο και 120 δόσεις για να ρυθμίσουν τα πολύ μεγάλα χρέη τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Στο ΠΑΣΟΚ εξάλλου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου κάνοντας λόγο για ανάγκη λύσεων χαμηλού κόστους παραγωγής και έργων υποδομής, αφού χωρίς αυτά, «δεν υπάρχει προοπτική για την ελληνική περιφέρεια».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ως ‘θετικό’ περιέγραψε τον διάλογο ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας (Mega) με νόημα ότι «η κυβέρνηση ευτυχώς βγήκε από τη διαδικασία της αδιαλλαξίας που ακολουθούσε έως τώρα με την εκτόξευση απειλών και δηλώσεων όπως αυτή βουλευτή της που έλεγε πως οι αγρότες πρέπει να πέσουν στην πυρά». Έστρεψε δε, τα πυρά του ακόμα περισσότερο κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την εμμέσως ότι ήταν αυτή που έβαλε τη ΔΕΗ να απαγορεύσει στον Νίκο Ανδρουλάκη να μπει στις εγκαταστάσεις της μονάδας στην Πτολεμαΐδα και παράλληλα αυτή που δεσμεύεται, αλλά δεν τηρεί όσα υπόσχεται, με αποτέλεσμα να εξαπατά στην πράξη τους αγρότες.

Στο πλευρό των αγροτών, όμως, και συγκεκριμένα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, βρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, για να ζητήσει και εκείνος με τη σειρά του Δικαιοσύνη και όχι υποσχέσεις. Με τους αγρότες να αναδεικνύουν το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, τη γραφειοκρατία που τους εξαντλεί, τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, καθώς και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα μέσα από δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές, που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και το μέλλον της υπαίθρου, ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε τη σημασία της αγροτικής παραγωγής για την χώρα και επιτέθηκε στη ΝΔ.

Στην πραγματικότητα, αφού έκανε λόγο για αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο, αλλά και για φαινόμενα κακοδιαχείρισης και σκανδάλων της σημερινής Κυβέρνησης της ΝΔ, τόνισε πως όλα αυτά δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετακυλίονται στους αγρότες που αγωνίζονται για την επιβίωση τους. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, τόνισε την ανάγκη για μία εθνική και περιφερειακή διαδικασία διαβούλευσης, ουσιαστική, ειλικρινή και θεσμικά κατοχυρωμένη, που θα συμβάλει στην από κοινού αντιμετώπιση των νέων εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως της συμφωνίας Mercosur και αφετέρου τη βέλτιστη, δίκαιη και διαφανή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των παραγωγών και των τοπικών κοινωνιών.

Ειδικά για την συμφωνία με τη Mercosur, η Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε να απαντήσει στην ‘προπαγάνδα γνωστών κύκλων’, όπως περιέγραψε τη φημολογία που κυκλοφόρησε αργά χθες το μεσημέρι, ότι δήθεν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ απείχαν από την ψηφοφορία επί των μέτρων της. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα την επίσημη σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου να αποδείξει ότι πρόκειται για fake news και πως σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο (σ.σ. οι Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου) καταψήφισε τα μέτρα της Mercosur.