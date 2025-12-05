Το Plan b της κυβέρνησης για να φύγουν οι αγρότες από τα μπλόκα πριν από τις γιορτές

Την κατανόηση αγροτών και κτηνοτρόφων ζητά η κυβέρνηση, η οποία βλέπει ότι είναι εξαιρετικά πιθανό το σενάριο να παραμείνουν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα, και να δυσκολέψουν, αν όχι να εμποδίσουν τις μετακινήσεις πολιτών τις ημέρες των γιορτών. Μια εξέλιξη που ναι μεν μπορεί να στρέψει την κοινή απέναντι τους, αλλά κυρίως οι πολίτες, όπως εκτιμούν «γαλάζια» στελέχη, θα αποδώσει ευθύνες για αυτή την κατάσταση στην κυβέρνηση, σε μία συγκυρία, μάλιστα, που η ΝΔ επιδιώκει δημοσκοπική άνοδο των ποσοστών της.

Με «όχημα» την πληρωμή του 1,2 δισ. ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους, και τις προσπάθειες που καταβάλλει να δοθούν έγκαιρα, η κυβέρνηση επιδιώκει την κανονικότητα στις γιορτές, ωστόσο γνωρίζει ότι τα εμπόδια είναι πολλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι στόχος των πληρωμών έως τις 31 Δεκεμβρίου είναι ένα δύσκολο «στοίχημα».

Οι αυστηροί, διασταυρωτικοί έλεγχοι που έχουν επιβάλλει οι Βρυξέλλες, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνουν δύσκολη την κατανομή των κονδυλίων πριν από τη Πρωτοχρονιά.

Αλλά ακόμη και αν γίνουν οι πληρωμές, δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι τα μπλόκα θα διαλυθούν, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θέτουν μια σειρά αιτημάτων, από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους, και τις συνέπειες της ευλογιάς στα ζώα τους, ως και το θέμα των σωρευμένα χρεών που τους δυσκολεύουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Plan b

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το πρωθυπουργικό γραφείο, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επεξεργάζεται ένα Plan b για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, εφόσον χρειαστεί.

Στο τραπέζι έχει συζητηθεί η επέκταση για ένα έτος, του φθηνού αγροτικού ρεύματος ή η επιστροφή του φόρου του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

«Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Είμαστε ανοιχτοί σε παραπάνω προτάσεις. Αλλά το να πούμε ότι θα δώσουμε πράγματα από λεφτά που δεν υπάρχουν, δεν θα το κάνουμε» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης.

Διάλογος μετ’ εμποδίων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αφήσει ήδη ανοιχτό το «παράθυρο» διαλόγου με αγρότες και κτηνοτρόφους, ωστόσο το γεγονός ότι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο των αγροτών, δυσκολεύει μία τέτοια εξέλιξη.

Χθες εξάλλου, ακυρώθηκε και η σημερινή συνάντηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης. Κι αυτό γιατί, αυτή τη φορά οι εκπρόσωποι τους ζήτησαν στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές τους νησιού.

Σύμφωνα με συνεργάτες του κ. Χατζηδάκη, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με «πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων των αγροτών όπως έγινε τις προηγούμενες φορές».

«Με τους αγρότες η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή για διάλογο» διαμηνύουν οι ίδιες πηγές.