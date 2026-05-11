Παύλος Μαρινάκης για εκλογές: «Ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν νωρίτερα» – Επίθεση σε Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Με την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους άνοιξε τη Δευτέρα (11.05.2026) την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επιχειρώντας να αναδείξει την οικονομική εικόνα της χώρας. Η ατζέντα, ωστόσο, διευρύνθηκε γρήγορα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικής αντιπαράθεσης: από το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα και το τουρκικό νομοσχέδιο που σχετίζεται με τη «Γαλάζια Πατρίδα», έως τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις τράπεζες και τη ΔΕΗ, αλλά και τα σχόλια του ΠΑΣΟΚ για τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στην επικείμενη πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, όπως είχε δηλώσει στο Reuters ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης. Ειδική αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο, όπως είπε, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των προορισμών, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας.

«Σοβαρή εξέλιξη» το drone στη Λευκάδα

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «πολύ σοβαρή εξέλιξη» που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Παρέπεμψε στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, σημειώνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από το Γενικό Επιτελείο και πως, μόλις εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, «θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζοντας τη φράση του υπουργού Εξωτερικών ότι «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας».

«Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος», ανέφερε, προσθέτοντας πως η χώρα «θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια περί προέλευσης του drone, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «είναι προφανές πως ο υπουργός αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου drone», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέκτεινε τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Απάντηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Σε ερώτηση για τουρκικό νομοσχέδιο που συνδέεται με τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία δεν έχει καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου και είναι για εσωτερική κατανάλωση».

«Η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας που ορίζει και τις θαλάσσιες ζώνες. Δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Οι δικές μας κινήσεις έχουν στέρεο αποτύπωμα», σημείωσε.

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Μαρινάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή αναρτήσεις του πρώην πρωθυπουργού για τη ΔΕΗ και τις τράπεζες. Τις χαρακτήρισε «μνημείο θράσους», λέγοντας ότι ο κ. Τσίπρας «μετά τη ΔΕΗ αποφάσισε να μιλήσει και για τις τράπεζες».

«Είναι ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες και έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα», ανέφερε. «Δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός που τίναξε την οικονομία στον αέρα για να κάνει τη δική του δήθεν επανάσταση. Είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα δάνεια στα funds, που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έκανε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, και σήμερα κουνάει το δάχτυλο σε εμάς για τις τράπεζες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε και στοιχεία για τα «κόκκινα» δάνεια, λέγοντας ότι από τα 75,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019 έχουν περιοριστεί στα 5,7 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε ότι έχουν ολοκληρωθεί 60.000 ρυθμίσεις, ενώ μόνο τον Απρίλιο έγιναν περισσότερες από 2.000.

«Ο άνθρωπος που στο πέρασμά του ρήμαξε τα πάντα με τους συνεργάτες του έρχεται ξανά με μεγάλα λόγια», είπε χαρακτηριστικά. «Εμείς δεν κάναμε πορείες με σύνθημα “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”. Απλά περνάμε από τα λόγια στα έργα».

Αιχμές και κατά ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Μαρινάκης επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Όπως είπε, «έχει δικαίωμα οποιοσδήποτε πολίτης να δώσει μια συνέντευξη και τις δικές του απαντήσεις», προσθέτοντας ότι «κάποιοι ενοχλήθηκαν».

«Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει τη συνέντευξη ενός ανθρώπου που τώρα είναι ιδιώτης», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι «για την πολιτική ευθύνη είναι σαφής η αναφορά του κ. Δημητριάδη».

Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «ή δεν μπορεί να διαβάσει καλά ή κάνει ότι δεν διαβάζει καλά για να δημιουργήσει εντυπώσεις», συνδέοντας την αντίδρασή του με την πολιτική αντιπαράθεση στον χώρο της αντιπολίτευσης.

«Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό του ΠΑΣΟΚ για το αν θα μείνει στο βάθρο, στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση», είπε, προσθέτοντας ότι «καλό θα ήταν να σταματήσουν να ασχολούνται εμμονικά με ζητήματα της Δικαιοσύνης και να ασχοληθούν με τα προβλήματα του κόσμου».

Μήνυμα ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, διαψεύδοντας ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης αρνήθηκε να αναλάβει πρόεδρος του συνεδρίου του κόμματος.

Αναφερόμενος στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, σημείωσε ότι «οφείλουμε να δώσουμε το παρών για κάθε μέλος της παράταξης αυτής, τιμώντας όλους όσοι έδωσαν μάχη για τα πιστεύω τους και έκαναν αγώνα για την παράταξη».

Όπως είπε, η αξία ενός συνεδρίου είναι «ο απολογισμός των πεπραγμένων της κυβέρνησης», αλλά και η συζήτηση για «τα επόμενα βήματα για τα επόμενα χρόνια, ενόψει και των εκλογών του 2027».

Σε ερώτηση για την απόφαση του Κώστα Καραμανλή να μην παραστεί, απέφυγε να σηκώσει τους τόνους. «Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν έχω αρμοδιότητα να κρίνω τις επιλογές αυτές. Αυτές αξιολογούνται από τα μέλη και τους ανθρώπους της ΝΔ», ανέφερε.

«Υποχρέωση να σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη»

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη σχετικά με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, ο Παύλος Μαρινάκης αρκέστηκε να υπογραμμίσει ότι «έχουμε υποχρέωση να σεβόμαστε κάθε απόφαση της Δικαιοσύνης».

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε, δε, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρων εκλογών.

«Η τελευταία κυβέρνηση και ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθεί για έλλειψη θεσμικής συνέπειας είναι η δική μας, της ΝΔ, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό αποδείχθηκε και στην πρώτη θητεία», είπε.

Αναφερόμενος στον διάλογο που έγινε μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σημείωσε ότι «ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα». Και πρόσθεσε: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Μάρτιος και ο Απρίλιος του 2027 είναι μετά τη ΔΕΘ. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Η απόφαση είναι για το 2027».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες.

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027» υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Την ίδια ώρα, τα διευρυμένα κριτήρια ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερους συμπολίτες μας, να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την περιουσία τους.

Μόνο τον Απρίλιο επετεύχθησαν 2.172 νέες ρυθμίσεις, ύψους αρχικών οφειλών 588 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 51% στις ρυθμίσεις σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προωθεί στοχευμένα μέτρα ευρύτερης προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, για πρώτη φορά, οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού θα μπορούν να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους.

Επιπρόσθετα, το όριο ένταξης στον μηχανισμό μειώνεται από τα 10.000 στα 5.000 ευρώ, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό οφειλετών, που μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο.

Παρέχεται, ακόμη, η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμού εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό.

Τέλος, προωθείται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων, η οποία αφορά παλαιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και απευθύνεται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα.

—–

Η πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό αποτελεί την πυξίδα της στρατηγικής μας για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού βασίζεται στο σχέδιο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2024, εμπλουτισμένο με σχόλια που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση.

Στόχος μας να οργανώσουμε τον χώρο, καθορίζοντας πού, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα.

Έχει σημασία να τονιστεί ότι, για πρώτη φορά ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια: του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή συσχέτιση μεταξύ των τριών αυτών σχεδίων.

Η χωρική αυτή οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προστασίας των φυσικών μας πόρων.

Προβλέπεται η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου για τον τουρισμό, αναλύοντας την Ελλάδα, για πρώτη φορά:

Πρώτον, σε πέντε διακριτές κατηγορίες, βάσει της χωρικής κατανομής του τουριστικού φαινομένου. Δηλαδή, με ένα αντικειμενικό κριτήριο, τις υφιστάμενες κλίνες ανά στρέμμα.

Δεύτερον, με βάση τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι άλλες οι απαιτήσεις για τις μητροπολιτικές περιοχές, άλλες για τα νησιά, την παράκτια ζώνη, τις ορεινές περιοχές.

Καθώς και, τρίτον, βάσει ειδικού καθεστώτος που τις διέπει. Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, προστατευόμενοι, μικροί και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι.

Προστατεύουμε έτσι το περιβάλλον, ενισχύουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αποκλείουμε τη διάσπαρτη δόμηση.

Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες κλίνες στα νησιά, σε κάθε κατηγορία περιοχών.

Επιπλέον, έχουμε διαφορετικές προβλέψεις για:

Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.

Τους προστατευόμενους παραδοσιακούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς.

Τους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους.

Με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, για πρώτη φορά, η κατηγοριοποίηση του χώρου συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες δόμησης, η ανάπτυξη συνδέεται με τη φέρουσα ικανότητα, ο τουρισμός εντάσσεται σε ενιαίο χωρικό σχεδιασμό.

Οι αλλαγές δεν είναι εύκολες. Είναι, όμως, απαραίτητες για να αφήσουμε πίσω την αποσπασματικότητα και τις εκκρεμότητες του χθες για να χτίσουμε με σχέδιο, κανόνες και προοπτική την Ελλάδα του αύριο.

– – – –

Υπεγράφη η σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» που αφορά εργασίες ανακαίνισης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 Δήμους της χώρας.

Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών των εργασιών προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Ήδη, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Προτεραιότητα δόθηκε σε ειδικά σχολεία, ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και σχολεία που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

– – – –

Στοχευμένες δράσεις, με ορίζοντα υλοποίησης την χρονική περίοδο 2026-2032, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν, άμεσα, περισσότερα από 100.000 άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους.

Συνολικά προβλέπονται 12 δράσεις με έμφαση στην αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 1,47 δισ. ευρώ και κύρια πεδία παρεμβάσεων: τις προσβάσιμες μεταφορές, την κινητικότητα και την αυτονομία, την κοινωνική στέγαση και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Νέα ενίσχυση του στόλου αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Αναβάθμιση 10 συρμών και των σταθμών της γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας Προμήθεια 12 νέων συρμών για την εξυπηρέτηση των γραμμών 2 και 3 του Μετρό Αθηνών Ψηφιακή χαρτογράφηση και καθοδήγηση σε όλους τους σταθμούς Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης Αναβάθμιση υποδομών σε 33 σταθμούς των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανάπτυξη υπηρεσιών Μεταφορών Κατά Παραγγελία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και ημιαστικές περιοχές Κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία με την αγορά 706 σχολικών λεωφορείων Ανέγερση 2.350 κοινωνικών κατοικιών για 7.000 ευάλωτους πολίτες

Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας συνεκτικής πολιτικής, με ενεργό συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών και βελτιωμένο συντονισμό των αρμόδιων φορέων. Για πρώτη φορά, η χώρα διαθέτει εθνικό μηχανισμό για τα άτομα με αναπηρία, υπό την προεδρία της κυβέρνησης, ο οποίος δεν περιορίζεται στον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά έχει αρμοδιότητα και για τον συντονισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των σχετικών πολιτικών.

– – – –

Ένα συνεκτικό πλέγμα παρεμβάσεων, που αποσκοπούν, πρωτίστως, στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες, καινοτόμες και μη κυκλοφορούσες στη χώρα θεραπείες περιλαμβάνονται, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγεία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Μερικές από τις βασικότερες διατάξεις του αφορούν:

-Στη θέσπιση του Ταμείου Καινοτομίας, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη καινοτόμων θεραπειών στη φροντίδα των ασθενών.

-Στον έλεγχο και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και την προτεραιοποίηση της διάθεσης αποθεμάτων φαρμάκων που εισάγονται εκτάκτως σε περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας ή ελλείψεων από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας.

-Στην ενίσχυση της διοικητικής, οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ

-Στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα της υγείας.

-Στην ενίσχυση του ουσιαστικού και αποτελεσματικού ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης και στον καθορισμό των κατηγοριών φαρμάκων που υπάγονται σε αυτό, με σκοπό τον εξορθολογισμό του συστήματος χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής.

-Σε ρυθμίσεις για την προστασία των ανηλίκων, με τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα προϊόντα καπνού και κάνναβης.

-Σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας.

-Στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής που απευθύνεται σε ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής συμπτωμάτων και βασικών παραμέτρων υγείας από τους ίδιους τους ασθενείς.

—-

Επιπλέον, υπεγράφη η απόφαση για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων για τις δημόσιες υγειονομικές δομές της χώρας.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού των υγειονομικών δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σε όλη τη χώρα.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 1.026 έχουν προκηρυχθεί για τα νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας, οι 63 θέσεις για τις δομές Ψυχικής Υγείας και οι 42 για φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιά.

Αξίζει να σημειώσουμε πως από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφεται ουσιαστική ποσοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ κατά 11,1%, με το σύνολο των υπηρετούντων να αυξάνεται από 90.320 σε 100.348 εργαζόμενους.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει την δημόσια υγεία με νέες προσλήψεις και στηρίζει έμπρακτα το έργο των υπηρετούντων στο ΕΣΥ τόσο με αυξήσεις στις απολαβές τους, όσο και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες όπως η επιστροφή ενοικίου, η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από τους ιατρούς του ΕΣΥ, η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών, η κινητροδότηση για ανάληψη υπηρεσίας σε άγονες περιοχές και για ειδικότητες αιχμής.

– – – –

Με συμμετοχή-ρεκόρ Ελλήνων από το Ηνωμένο Βασίλειο και γειτονικές χώρες ολοκληρώθηκε η έκτη κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άτομα είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας και αναζητούν στελέχη. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τις προοπτικές εξέλιξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας, καθώς και για τα κίνητρα επαναπατρισμού που παρέχει η πολιτεία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα τελευταία 10-15 χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα 730.000 πολίτες, ενώ επέστρεψαν 473.000. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε αναστροφή του brain drain κατά 64%.