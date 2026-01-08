Το πρώτο crash test Δικαιοσύνης και αστυνομίας με τους αγρότες στα μπλόκα – Σε εφαρμογή από σήμερα το Plan b

«Ώρα μηδέν» για το «μέτωπο» κυβέρνησης και αγροτών… Θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και μετά την 48ωρη κλιμάκωση που έχει εξαγγελθεί για σήμερα και αύριο ή θα επέλθει αποκλιμάκωση και διάλυση των μπλόκων, μετά από περίπου 6 εβδομάδες;

Μετά την εξειδίκευση χθες του πακέτου των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, η κυβέρνηση διεμήνυσε προς τους αγρότες ότι «η ανοχή εξαντλήθηκε» και ότι πλέον η Δικαιοσύνη και η Αστυνομία «θα κάνουν τη δουλειά τους»…

Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα εφαρμόζεται το Plan b.

Το Plan b σε εφαρμογή…

Το «σήμα» έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ενεργοποίηση των ποινικών, διοικητικών και αστικών κυρώσεων για την παρακώληση των συγκοινωνιών και τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Έχουμε δείξει πάνω από πολλή ανοχή. Δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιμο. Άμεσα θα πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, ούτως ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του στο Live News / Mega.

Μεταξύ στελεχών στο κυβερνητικό επιτελείο, υπάρχει η προσδοκία ότι σύντομα «θα πρυτανεύσει η λογική», δεδομένου, όπως επισημαίνουν, πως ικανοποιήθηκαν τα βασικά αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων και έγινε σαφές σε κάθε τόνο ότι εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο και δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω που να μπορεί να δοθεί.

Και τώρα… συνάντηση μόνο με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Χθες το βράδυ, υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές, απέκλεισαν το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με εκπροσώπους των μπλόκων που εξέφρασαν την επιθυμία να καθίσουν στο “τραπέζι του διαλόγου” μαζί του.

«Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών. Δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε – πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο» σημείωναν οι ίδιες πήγε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, «αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων».

Παράλληλα, υπενθύμιζαν με νόημα ότι ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, για συγκεκριμένη ώρα και μέρα, και ότι εκείνοι την απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Παρέπεμπαν δε, στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο, ότι «τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν, δεν υπάρχει κάτι άλλο τώρα, αλλά μπορούν να συζητηθούν πάντα τα διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα».

Φόβοι για… «προβοκάτσιες»

Σήμερα αναμένεται το πρώτο crash test της Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στα μπλόκα, αν και εκτιμάται ότι οι κινήσεις που θα γίνουν, θα είναι προσεκτικές προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί… «ο κίνδυνος απρόβλεπτων επεισοδίων».

«Κανείς δεν θέλει τη σύγκρουση, αλλά η αστυνομία, όπως αποφασίσει επιχειρησιακά, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να παρέμβει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας ότι είναι αναγκαίο αυτό να γίνει χωρίς ακρότητες ώστε «να μη ρίξουμε νερό στον μύλο της προβοκάτσιας που επενδύουν κάποιοι», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Πίσω από ενδεχόμενες προβοκάτσιες στα μπλόκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι θα έβλεπε «κάποιους που τους “κόπηκε το πάρτι””, εννοώντας τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και… “μπαταχτζήδες», όπως είπε, που παρεισφρύουν, «όπως έκαναν και στις πλατείες» (την εποχή των μνημονίων), επενδύοντας στην προβοκάτσια, με την εκτίμηση «ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα».

Η παραγγελία του Αρείου Πάγου

Ήδη χτες υπήρξε παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Με νέα παραγγελία προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζήτησε να εκτελεστεί η εντολή που είχε δώσει και να παρέμβουν άμεσα για τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς δρόμων από τους αγροτοκτηνοτρόφους.

Ειδικότερα, ζήτησε να διαπιστωθεί η τέλεση αδικημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας και παραβάσεων του ΚΟΚ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού δρόμων και της κατάληψης του οδοστρώματος από συμμετέχοντες στις αγροτικές κινητοποιήσεις… Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επισημαίνει ότι πρόκειται για πράξεις που θεωρούνται τελούμενες κατ’ εξακολούθηση και ζητά να ταυτοποιηθούν οι υπαίτιοι, να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους και να παραπεμφθούν στο αρμόδιο δικαστήριο, κατά περίπτωση με αυτόφωρη ή τακτική διαδικασία.

Τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις

Παράλληλα με τις ποινικές κυρώσεις, οι νόμοι προβλέπουν και διοικητικές κυρώσεις, με αυξημένα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες τρακτέρ που βρίσκονται στις εθνικές οδούς ή εμποδίζουν τη λειτουργία υποδομών (τελωνεία κ.α.) από 350 έως και 500 ευρώ, με αφαίρεση πινακίδων, ακόμη και με αφαίρεση / αναστολή αδειών οδήγησης.

Επιπλέον, έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες για αγρότες που έχουν ταυτοποιηθεί να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, με την εξέταση τους να προκρίνεται ως προτεραιότητα.