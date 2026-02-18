Πολιτική

Το συγκινητικό «αντίο» του Νικήτα Κακλαμάνη στην Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: «Σε αποχαιρετώ, αλλά δε σε ξεχνώ»

Στο Α’ Νεκροταφείο, ο πρόεδρος της Βουλής αποχαιρέτησε με προσωπικό λόγο την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το ύπατο κοινοβουλευτικό αξίωμα στην ιστορία της χώρας και έκανε λόγο για μια παρακαταθήκη που θα φωτίζει τη συνέχεια
Νικήτας Κακλαμάνης
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στην κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2/2026) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Άννας Ψαρούδα–Μπενάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Εκ μέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτησε την εκλιπούσα με λόγο έντονα προσωπικό, σκιαγραφώντας μια σχέση «πολύτιμη» και διαρκή, όπως είπε, που είχε την ευκαιρία να διατηρήσει μαζί της επί χρόνια.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στάθηκε ιδιαίτερα στη θεσμική συνέχεια που ένιωσε –αναλαμβάνοντας ο ίδιος καθήκοντα σε θέση όπου η ‘Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη «είχε διαπρέψει»– και περιέγραψε ως «χρέος» του να τιμά τη συμβολή της, είτε υπενθυμίζοντας το αποτύπωμά της στο Κοινοβούλιο είτε αναφερόμενος δημόσια στη διαδρομή της σε πρόσφατες τιμητικές εκδηλώσεις.

Κεντρικός άξονας της ομιλίας του ήταν η «πνευματική κληρονομιά» που, κατά τον Νικήτα Κακλαμάνη, άφησε η Άννα Ψαρούδα–Μπενάκη στην ελληνική πολιτική σκηνή: μια παρακαταθήκη που, όπως τόνισε, όφειλε να παραμείνει «ζωντανή» και «γόνιμη» στον χρόνο. Εξήρε το γεγονός ότι ανέδειξε ένα πιο «στιβαρό», πιο «ευαίσθητο» και πιο «ανθρώπινο» πρόσωπο του κοινοβουλευτικού πολιτισμού, ενώ υπογράμμισε πως υπήρξε σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές γυναικών που διεκδίκησαν θέση στον δημόσιο βίο, «σαρώνοντας τα στερεότυπα» ενός παραδοσιακά ανδροκρατούμενου πεδίου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε, ακόμη, στη διαδρομή της εκλιπούσας ως επιστήμονος και δημόσιου λειτουργού, από τις νομικές σπουδές, τη δικηγορία και την πανεπιστημιακή διδασκαλία, έως την πολυετή κοινοβουλευτική παρουσία και τις υπουργικές θητείες της. Για την κορύφωση της πορείας της, εστίασε σε δύο «ορόσημα» που, όπως σημείωσε, σφράγισαν τον θεσμικό της ρόλο: την ανάδειξή της στην Προεδρία της Ακαδημίας Αθηνών –ως «πρώτη και μόνη γυναίκα» που κατέκτησε το αξίωμα– και, λίγο νωρίτερα, την εκλογή της στην Προεδρία της Βουλής το 2004, την οποία χαρακτήρισε «απάτητη κοινοβουλευτική κορυφή».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης περιέγραψε την παρουσία της ως Προέδρου της Βουλής ως «νέα πνοή» για το Κοινοβούλιο, που ήρθε «αθόρυβα αλλά ηχηρά», αποδίδοντάς της ένα σπάνιο κράμα γνώσης, λεπτότητας και ευαισθησίας. «Πέρα και πάνω από αξιώματα», ανέφερε, η Άννα Ψαρούδα–Μπενάκη ήταν «η Άννα όλων μας»: ένας «κρίκος» που συνδέει τις καταβολές, ένας «φάρος» που φωτίζει τη συνέχεια. Κλείνοντας, με ποιητική αναφορά, την αποχαιρέτησε με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσει να «αγκαλιάζει έμπρακτα» τη μνήμη και τα διδάγματά της.

 

Η ομιλία του Νικήτα Κακλαμάνη 

«Άννα μου αγαπημένη,

ειλικρινά δε φανταζόμουν ποτέ ότι θα έφτανε σήμερα η στιγμή να σε αποχαιρετήσω, κλείνοντας οριστικά τον κύκλο της πολύτιμης, μεταξύ μας, σχέσης.

Ανατρέχοντας στα χρόνια, είχα την τιμή και τη χαρά να κρατήσω μια διαρκή και σταθερή επαφή μαζί σου.

Και ειδικά από τη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα μιας θέσης, όπου εσύ είχες διαπρέψει, θεώρησα χρέος μου να σε τιμήσω με κάθε τρόπο: είτε υπενθυμίζοντας την πολύτιμη συμβολή σου -με αφορμή τη συμπλήρωση 21 ετών από την ημέρα που ανέβηκες για πρώτη φορά στην έδρα της Προέδρου της Βουλής- είτε για να σε συναντήσω, είτε για να μιλήσω για σένα πρόσφατα, στην τιμητική εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών.

Όλα αυτά ήταν το δικό μου χρέος, γιατί η πνευματική κληρονομιά που χάρισες στην ελληνική πολιτική σκηνή έπρεπε να παραμείνει ζωντανή και, κυρίως, γόνιμη μέσα στο χρόνο και στους ανθρώπους.

Γιατί αποκάλυψες ένα άλλο, πιο στιβαρό, πιο ευαίσθητο και πιο ανθρώπινο πρόσωπο του κοινοβουλευτικού πολιτισμού μας.

Αλλά και γιατί έδωσες έμπνευση και κίνητρο στις επόμενες γενιές γυναικών να κυνηγήσουν με πάθος τα όνειρά τους…

H Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, η Άννα όλων μας, ως κορυφαίο σύμβολο του γυναικείου κινήματος, ενέπνευσε νέους πνευματικούς αγώνες, με το παράδειγμα μιας ακλόνητης πορείας, που σάρωσε τα στερεότυπα.

Κατά την πολύχρονη πορεία της περπάτησε σεμνά και αποφασιστικά, τιμώντας τις επιλογές της: από τις νομικές σπουδές, τη δικηγορία και την πανεπιστημιακή διδασκαλία, μέχρι τη συγγραφική της δραστηριότητα.

Αλλά και πέρα από την επιστήμη της: ως βουλευτής Επικρατείας, ως βουλευτής της κοινής μας περιφέρειας, ως υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης.

Έτσι ασταμάτητη, ακούραστη, ανεξάρτητη και ασυμβίβαστη έφτασε ακόμα πιο ψηλά στις αρχές της νέας χιλιετίας.

Αφενός με την ανάδειξή της στην Προεδρία της Ακαδημίας Αθηνών.

Μια διάκριση -ορόσημο για την πρώτη και μόνη γυναίκα που κατέκτησε το αξίωμα από το 1926 έως σήμερα.

Αφετέρου δε -λίγο νωρίτερα, το 2004- με την κατάκτηση μιας “απάτητης κοινοβουλευτικής κορυφής”, όπως έχω πει στο παρελθόν.

Η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, έφερε μια νέα πνοή στο εθνικό μας κοινοβούλιο, τόσο αθόρυβα, αλλά και τόσο ηχηρά.

Ανατρέποντας τα στεγανά ενός παραδοσιακά ανδροκρατούμενου χώρου, προίκισε τον θεσμό όχι μόνο με το ακάματο έργο της, αλλά και με ένα σπάνιο κράμα γνώσης, λεπτότητας και ευαισθησίας που τόσο είχαμε ανάγκη…

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, πέρα και πάνω από αξιώματα, ήταν και παραμένει η δική μας Άννα.

Είναι εκείνος ο κρίκος που μας συνδέει σφιχτά και μας υπενθυμίζει την αξία των καταβολών μας.

Είναι ο φάρος που θα συνεχίζει να φωτίζει το ταξίδι μας προς νέους προορισμούς.

Είναι η ρίζα, η κληρονομιά και η προίκα μας.

Σε αυτή την υπέροχη γυναίκα υποκλίνομαι σήμερα για τελευταία φορά.

Θα την ευγνωμονώ πάντα για όσα μου χάρισε απλόχερα, με μια υπόσχεση: να συνεχίσω έμπρακτα να αγκαλιάζω τη θύμηση και τα διδάγματά της, περπατώντας στο δρόμο που εκείνη άνοιξε, με θάρρος και αξιοσύνη, για όλους εμάς.

Αγαπημένη μου Άννα…

Άννα, με τα λόγια του ποιητή:

“Άννα των δακρύων

Άννα της απουσίας

Άννα της παλινόρθωσης

Άννα παντοτινή”,

σε αποχαιρετώ, αλλά δε σε ξεχνώ.

Αιωνία σου η μνήμη…»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
113
101
98
88
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης από Νέο Δελχί: Το έργο του IMEC θα αποφέρει οφέλη σε Ινδία και Ελλάδα
Ο πρωθυπουργός μίλησε για τους κινδύνους της ΑΙ, προειδοποίησε για συγκέντρωση ισχύος σε λίγες εταιρείες και ανέδειξε IMEC, επενδύσεις, απευθείας πτήσεις και τουρισμό ως αιχμές συνεργασίας με το Νέο Δελχί
Κυριάκος Μητσοτάκης
9
Κόντρα Μάντζου και Λαζαρίδη με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΑ: «Ποιος κυβερνά τον τόπο τα τελευταία επτά χρόνια;»
Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια για την υπόθεση των φερόμενων «μαϊμού» επιδομάτων, με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να θέτει ερωτήματα για την Αναστασία Χατζηδάκη
Δημήτρης Μάντζος
Δημήτρης Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ
Ο γγ του ΚΚΕ, αναφερόμενος στις 12 φωτογραφίες που παραλίγο να πωληθούν στο eBay, μίλησε για τα «συγκλονιστικά ντοκουμέντα» των εκτελεσμένων και κατήγγειλε βανδαλισμούς από «φασιστοειδή» 
Δημήτρης Κουτσούμπας
11
Νικήτας Κακλαμάνης: Η Βουλή προσλαμβάνει παιδί 12μελους οικογένειας που εργάζεται για να πληρώνει το μεταπτυχιακό του
Σε ημερίδα για το δημογραφικό στο πρώην Καπνεργοστάσιο ο Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε το ζήτημα «υψίστης εθνικής σημασίας», προειδοποιώντας ότι αφορά την ίδια τη συνέχεια του ελληνικού έθνους
Νικήτας Κακλαμάνης
Μακάριος Λαζαρίδης για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΑ: «Γνώριζε ο Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα;»
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ συνέδεσε την υπόθεση των «μαϊμού» επιδομάτων με «πρωτοκλασάτο» στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε τη Χαριλάου Τρικούπη σε «λιγότερη υποκρισία και περισσότερη αυτοκριτική»
Μακάριος Λαζαρίδης 8
Βασίλης Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Η ΕΔΕ προχωρά από αυτούς που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη
Ο υπουργός Ναυτιλίας τονίζει ότι εξελίσσεται παράλληλα και η δικαστική διερεύνηση, δηλώνει στήριξη στο Λιμενικό και απορρίπτει λογικές «παρεμβάσεων» και «ανοιχτών συνόρων»
Βασίλης Κικίλιας
Newsit logo
Newsit logo