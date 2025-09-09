Το «ταμείο» της κυβέρνησης για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αύξηση των ποσοστών και νέα σχέση με τους πολίτες

Τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα καταγράφουν τον αντίκτυπο της παρουσίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην ΔΕΘ, θα έχει στα χέρια του έως το τέλος της εβδομάδας το Μέγαρο Μαξίμου.

Η εκτίμηση μεταξύ στελεχών στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι η φετινή ΔΕΘ είναι η βάση για μια νέα αφετηρία στη σχέση της κυβέρνησης με τους πολίτες και ότι σε πρώτη φάση η ΝΔ θα δει τα ποσοστά της να ανεβαίνουν κατ’ ελάχιστον 1,5 με 2 μονάδες,

Κάνοντας την αποτίμηση στο πρωθυπουργικό γραφείο, συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός απέδειξε στο διήμερο της ΔΕΘ ότι είναι ένας «σταθερός» πολιτικός αρχηγός «που ξέρει που πρέπει να πάει η χώρα», με σχέδιο και συγκεκριμένη κατεύθυνση, απέναντι, όπως τονίζουν, σε μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση που περιορίζεται συνεχώς σε fake news και χωρίς καμία κυβερνητική πρόταση, και σε ένα διεθνές περιβάλλον γεωοικονομικοπολιτικής αστάθειας.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε με το πακέτο των οικονομικών μέτρων που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ, ότι ακούει τους πολίτες και ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα.

«Οι παρεμβάσεις για το 2026 στοχεύουν πρωτίστως στην ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού», δηλώνουν με έμφαση συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση μείωσης φόρων που ανακοινώνει Έλληνας πρωθυπουργός, σε συνέχεια της μείωσης των 72 άμεσων και έμμεσων φόρων που προηγήθηκαν.

«Είναι μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση γιατί δεν κλείνει τα μάτια σε κανέναν, δεν αφήνει στην άκρη κανέναν», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, με την έμφαση να δίνεται στη μεσαία τάξη και στο δημογραφικό πρόβλημα.

Πως είδαν τις εξαγγελίες στη «γαλάζια» ΚΟ

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης υπάρχουν και κάποιες φωνές που αναγνωρίζουν πως τα μέτρα είναι θετικά και δημιουργούν, όπως εκτιμούν, τις βάσεις για δημοσκοπική ανάκαμψη της ΝΔ, όμως δηλώνουν με έμφαση ότι αυτό το κλίμα «δεν θα μας φτάσει ως τις εκλογές».

«Υπάρχει το θετικό, το ποσοτικό μέρος του πακέτου των παροχών. Τα μέτρα είναι επαρκή. Πρώτη φορά ακούμε τις λέξεις “μηδενισμός φόρου”. Να δούμε όμως και το “ποιοτικό μέρος”, το οποίο χρειάζεται διορθώσεις», δηλώνει «γαλάζιος» βουλευτής στο newsit.gr.

Εκτιμά συγκεκριμένα, ότι η κυβέρνηση απαιτείται να δει ευρύτερα τη στρατηγική της, ενώ θέτει και θέμα «ύφους» και ανάγκης για «αλλαγή συμπεριφορών».

«Οι εξαγγελίες μας δίνουν επιχειρήματα για να μπαίνουμε στο καφενείο. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ενισχύονται οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας και επιστρέφουν χρήματα σε αυτούς που σήκωσαν περισσότερο από άλλους τα βάρη των τελευταίων ετών, η μεσαία τάξη», δηλώνει άλλο «γαλάζιο» στέλεχος.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που εκτιμούν ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, τάξη που παραδοσιακά βρίσκεται κοντά τη ΝΔ, «έχουν δικαιολογημένα παράπονα», και ότι η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα θα πρέπει να ρίξει το βάρος της στην ελάφρυνση των βαρών τους.