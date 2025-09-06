Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλο το τολμηρό πακέτο φοροελαφρύνσεων και μέτρων στήριξης – «Ανάσα» για μισθωτούς, οικογένειες, νέους, στεγαστικό και περιφέρεια

Ένα ευρύ και γενναίο πακέτο μέτρων φορολογικών ελαφρύνσεων και στήριξης οικογενειών με παιδιά και της μεσαίας τάξης, με στόχευση στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και της ερήμωσης των απομακρυσμένων περιφερειών, ανακοίνωσε σήμερα (06.09.2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από το βήμα της Έκθεσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την στρατηγική της κυβέρνησης για τόνωση της ανάπτυξης και ανακούφιση της κοινωνίας από την ακρίβεια, όχι με επιδοματική πολιτική αλλά με μόνιμη μείωση φόρων και με μέτρα ουσιαστικής στήριξης των μεσαίων εισοδημάτων. Υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει μειώσει ήδη πάνω από 70 φόρους, ενώ ξεκαθάρισε πως το νέο πακέτο μέτρων που θα αποτελέσει τον άξονα άσκησης της οικονομικής πολιτικής το 2026, είναι πλήρως κοστολογημένο και με γνώμονα την διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο πακέτο περιλαμβάνει:

Μειώσεις φόρων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για όλους (πλην του εισαγωγικού 9%) και πρόσθετες ελαφρύνσεις ανά παιδί. Το πακέτο περιλαμβάνει μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών μέχρι 20.000 ευρώ, νέο ενδιάμεσο 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, ελαφρύνσεις στα μισθώματα, μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ σε μικρά νησιά, μικρότερα τεκμήρια, πρόγραμμα 2.000 διαμερισμάτων και δέσμη χρηματοδοτικών εργαλείων για ΜμΕ. Η κλίμακα 10.000–20.000 ευρώ πέφτει από 22% σε 20% και υποχωρεί περαιτέρω με βάση τα τέκνα: 18% με ένα παιδί, 16% με δύο, 9% για τρίτεκνους, 0% για πολύτεκνους. Σε ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, το όφελος φτάνει 600 ευρώ με δύο παιδιά, 1.300 με τρία και 1.680 με τέσσερα. Ισχύει σε ατομικό, όχι οικογενειακό εισόδημα. Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% για 40.000–60.000 ευρώ. Η εφαρμογή στην παρακράτηση ξεκινά τον 01.2026. Στήριξη στους νέους με μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών μέχρι 20.000 ευρώ και συντελεστή 9% (αντί 22%) έως τα 30. Ενδεικτικά, έως 25 ετών: όφελος 1.283 ευρώ στα 15.000 και 2.480 ευρώ στα 20.000. Για 26–30 ετών: όφελος 1.300 ευρώ στα 20.000. Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους το 2026 και καταργείται το 2027, κάτι που ισοδυναμεί με πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και την καθιερωμένη ετήσια αύξηση των αποδοχών τους. Στα εισοδήματα από ενοίκια, θεσπίζεται συντελεστής 25% για 12.000–24.000 ευρώ (παραμένει 15% έως 12.000), ώστε να σπάει το άλμα στο 35%. Με σταθερή «επιστροφή ενός ενοικίου» κάθε Νοέμβριο, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα πραγματικά μισθώματα. Εφόσον ενισχυθεί η συμμόρφωση, θα εξεταστούν περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση ακινήτων. Ο ΕΝΦΙΑ στην περιφέρεια μειώνεται στο μισό το 2026 και κατάργηση το 2027 για πρώτη κατοικία σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους, ως κίνητρο παραμονής/επιστροφής πληθυσμού. Μειωμένος ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων κατά 30%, πέραν των πέντε που ήδη ισχύει, με επέκταση σε περιοχές Βόρειου Αιγαίου, Δωδεκανήσων και Έβρου. Μικρότερα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και Ι.Χ. για 500.000 φορολογούμενους ενώ Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Προσιτή στέγη με αξιοποίηση δημοσίων εκτάσεων, μέσω της παραχώρησης εκτάσεων από τρία πρώην στρατόπεδα (Μοσχάτο, Ζιάκα Θεσσαλονίκης, Μανουσογιαννάκη Πάτρας) για την ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων: 25% για στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και 75% για πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία. Επενδύσεις σε άμυνα και οχηματοβιομηχανία, με διπλασιασμό της έκπτωσης στις δαπάνες επενδύσεων στην Ελλάδα για άμυνα και κατασκευή οχημάτων, έως 150 εκατ., ευθυγραμμισμένα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για κοινή ασφάλεια. Στήριξη ΜμΕ και χρηματοδοτικά εργαλεία με την Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας και νομοσχέδιο απλούστευσης αδειοδοτήσεων βιομηχανίας. Προκηρύξεις 200 εκατ. για εξωστρέφεια, 780 εκατ. μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για δάνεια, Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας από το 2026, 50 εκατ. για καινοτομία φαρμάκων, 700 εκατ. για ενεργειακή αναβάθμιση ΜμΕ, 200 εκατ. για μείωση ενεργειακού κόστους βιομηχανίας και 300 εκατ. ως εκκίνηση για πράσινα ακτοπλοϊκά πλοία.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες κάθε παρέμβασης (κριτήρια, μεταβατικά, ημερομηνίες ισχύος) θα παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα 08.09.2025.