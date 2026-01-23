Τουρκία: Η Hurriyet κάνει λόγο για προκλήσεις της Ελλάδας μετά τις δηλώσεις Δένδια για τα 12 μίλια

Την έντονη ενόχληση της Άγκυρας προκάλεσε η χθεσινή (22.01.2023) συνέντευξη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στην οποία χαρακτήρισε «μονομερές και κυριαρχικό δικαίωμα» της Ελλάδας την επέκταση των χωρικών της υδάτων στο Αιγαίο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος όσο η Τουρκία διατηρεί στο τραπέζι το casus belli.

Με αφορμή τη συνέντευξη, η τουρκική εφημερίδα Hurriyet έκανε λόγο για «επαναφορά των προκλήσεων στο Αιγαίο από την Αθήνα», εστιάζοντας στην αναφορά του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στο ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων. Στο δημοσίευμα παρουσιάζεται και ένας χάρτης του Αιγαίου από το πρακτορείο Anadolu, με τα νησιά που έχουν κατοχυρωθεί στην Ελλάδα βάσει των Συνθηκών της Λωζάνης (1923) και των Παρισίων (1947), τα οποία η Άγκυρα ζητεί να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα.

Σύμφωνα με την Hurriyet, ο Νίκος Δένδιας «επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της αναδιάταξης των θαλάσσιων συνόρων στο Αιγαίο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Αθήνα προτίθεται να επιχειρήσει στο μέλλον κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση». Η επέκταση των χωρικών υδάτων, όπως σημειώνεται, παρουσιάστηκε από τον Έλληνα υπουργό ως δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο και μπορεί να ασκηθεί μονομερώς, σε χρόνο που θα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. «Παρότι δήλωσε υπέρ του διαλόγου με την Άγκυρα, τόνισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης» αναφέρει το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι ο Νίκος Δένδιας «επέκρινε την Τουρκία για την επιμονή της να προστατεύει τα δικά της χωρικά ύδατα στο Αιγαίο και, όπως υποστήριξε, να επιχειρεί να αποτρέψει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο casus belli, με την τουρκική εφημερίδα να μεταφέρει τη θέση του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι τυχόν στρατιωτική αντίδραση σε ελληνική επέκταση των χωρικών υδάτων θα συνιστούσε πράξη επιθετικότητας. «Αναφερόμενος στη θέση της Τουρκίας ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια συνιστά αιτία πολέμου, ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε ότι η υπεράσπιση από την Άγκυρα των δικών της αξιώσεων στο Αιγαίο παρουσιάζεται από την ελληνική πλευρά ως “απειλή πολέμου” κατά της Ελλάδας. Τυχόν στρατιωτική αντίδραση σε μια ελληνική κίνηση επέκτασης των θαλάσσιων συνόρων, πρόσθεσε, θα συνιστούσε πράξη επιθετικότητας» τονίζει το δημοσίευμα της Hurriyet, στο οποίο προστίθεται: «Απαντώντας σε επικρίσεις από την Άγκυρα περί ύπαρξης “προσωπικής ατζέντας” εις βάρος της Τουρκίας, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε ότι δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τέτοιους ισχυρισμούς. Όπως σημείωσε, η ελληνική πλευρά επιλέγει ψύχραιμη στάση στις απαντήσεις της, επισημαίνοντας ωστόσο ότι “η Ελλάδα δεν είναι αδύναμη”».

Στο στόχαστρο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η Hurriyet αναφέρεται και σε παλαιότερες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει «επιθετική» τη διατήρηση του casus belli από την Τουρκία, μεταφέροντας τη θέση αυτή και σε διεθνή φόρα, όπως ο ΟΗΕ. «Έχει (σσ ο Νίκος Δένδιας) κατηγορήσει την Τουρκία για απειλές πολέμου, με αφορμή την υπενθύμιση του casus belli σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη στάση “επιθετική”, μεταφέροντας σε ομιλίες του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το μήνυμα ότι η Τουρκία είναι η πλευρά που υιοθετεί απειλητική συμπεριφορά. Επαναλαμβάνοντας τη θέση αυτή, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε στη συνέντευξή του ότι το ζήτημα του casus belli δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης, υπογραμμίζοντας ότι «”δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον πόλεμο ως άξονα διαλόγου”».