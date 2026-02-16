Τροπολογία της Νέας Αριστεράς για όριο δύο θητειών στην ηγεσία της ΤτΕ – Στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ

Τροπολογία με στόχο να τεθεί ρητό όριο στις θητείες της ηγεσίας της Τράπεζας της Ελλάδος κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα (16.02.2026), η Νέα Αριστερά, με τον ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ότι θα τη στηρίξει στη Βουλή. Η πρωτοβουλία των 12 βουλευτών προβλέπει περιορισμό στη δυνατότητα επαναδιορισμού του διοικητή και των υποδιοικητών μετά τη λήξη της εξαετούς θητείας από τον αρχικό διορισμό τους, ορίζοντας ότι δεν μπορούν να επαναδιοριστούν πέραν της μίας φοράς –δηλαδή, συνολικά έως δύο θητείες.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Νέας Αριστεράς, η ρύθμιση για την ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδος αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη λειτουργία της κεντρικής τράπεζας, περιορίζοντας το ενδεχόμενο υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσίας και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη πολιτών και αγορών στη σταθερότητα και την αντικειμενικότητα της νομισματικής αρχής.

Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, χαρακτήρισε την τροπολογία «στη σωστή κατεύθυνση» και προανήγγειλε στήριξη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Όπως σημείωσε, η «ισοβιότητα» σε τέτοιες θέσεις αποτελεί «βαθύτατα συντηρητική αντίληψη», προσθέτοντας ότι «δεκαοχτώ χρόνια στην ίδια θέση είναι πάρα πολλά» και ότι «στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αναντικατάστατοι».

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε το ερώτημα «γιατί ο τοποθετούμενος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας να μπορεί να υπηρετήσει περισσότερο από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας;», ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι έχει «πληγώσει ανεπανόρθωτα» τη λειτουργία του κράτους δικαίου και το κοινό περί δικαιοσύνης αίσθημα, «μετατρέποντας το “επιτελικό κράτος” σε μηχανή παραγωγής σκανδάλων».