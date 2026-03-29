Πολιτική

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για εισόδημα, Τέμπη και κράτος δικαίου: «Αναμένουμε τις απαντήσεις του στη Βουλή»

Σκληρή κριτική του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέτοντας στο επίκεντρο την πορεία των εισοδημάτων, τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, αμφισβήτησε ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, στρέφοντας τα πυρά του και στον Κυριάκο Μηστοτάκη. «”Η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος” που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής» επισημαίνει, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, και προσθέτει:

«Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Eurostat αποκαθήλωσε το κυβερνητικό αφήγημα κατατάσσοντας την Ελλάδα σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Είναι πραγματικά άξια πανηγυρισμού τέτοια επιτυχία!»

Στην ίδια δήλωση, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η αναπτυξιακή πορεία της χώρας επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας δεν διαχέεται με δίκαιο τρόπο στη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, αφήνοντας αιχμές για την κοινωνική αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος και στις εικόνες από τη δίκη για τα Τέμπη, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχείρησε εκ των υστέρων να περιορίσει τις αρνητικές εντυπώσεις με συστάσεις περί «συντονισμού».  «Με καθυστέρηση ημερών ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αμβλύνει τις αλγεινές εντυπώσεις από τις προσβλητικές εικόνες στη δίκη των Τεμπών, κάνοντας εκ των υστέρων συστάσεις «συντονισμού», ενώ θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για τον συστηματικό εμπαιγμό επί μήνες από τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης ότι όλα είναι πανέτοιμα (!)» αναφέρει.

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε τον πρωθυπουργό επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν έκανε καμία αναφορά στις απειλές που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, διατυπώθηκαν από τον απόστρατο Ισραηλινό συνταγματάρχη και ιδιοκτήτη της εταιρείας του Predator. «Ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του δεν βρήκε ούτε δυο λέξεις για να σχολιάσει τις ευθείες απειλές του απόστρατου Ισραηλινού συνταγματάρχη και ιδιοκτήτη της εταιρείας του predator προς τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» σημειώνει.

«Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, στη συζήτηση για το κράτος δικαίου», κατέληξε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
108
100
57
49
Newsit logo
Newsit logo