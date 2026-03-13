Βαγγέλης Γιαννακούρας: Ποιος είναι ο νέος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που θα πάρει τη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

New entry στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ αποτελεί πλέον ο Τριπολιτσιώτης γιατρός, Βαγγέλης Γιαννακούρας, που θα ορκιστεί βουλευτής στη θέση του διαγραφέντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, μετά την απόφαση του τελευταίου να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη.

Ο περιφερειακός σύμβουλος και πρώην αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, με τον οποίο είχε «κονταροχτυπηθεί» στις τελευταίες εθνικές εκλογές ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ενημερώθηκε ήδη τηλεφωνικά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την εξέλιξη αυτή και αναμένεται να οριστεί το πότε ακριβώς θα ορκιστεί. Για να γίνει αυτό, βεβαίως, θα πρέπει να παραιτηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς οι δύο ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες.

Σε αυτή την περίπτωση, τη θέση του θα αναλάβει η πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού του Πέτρου Τατούλη, Βαρβάρα Μάνου.

Ποιος είναι ο Βαγγέλης Γιαννακούρας

Γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1956 και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του σε διάφορα χωριά του νομού, ακολουθώντας τους γονείς του που ήταν δάσκαλοι, ανάλογα με το σχολείο στο οποίο υπηρετούσαν κάθε φορά.

Είναι παντρεμένος με την επίσης γιατρό Κωνσταντίνα Αργυροπούλου και πατέρας δύο παιδιών. Σπούδασε Ιατρική και απέκτησε την ειδικότητα του Γενικού Χειρουργού, ενώ υπηρέτησε ως αγροτικός γιατρός στην Αρκαδία. Το 1993 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με ζωντανό ενδιαφέρον πάντα για τα κοινά, διετέλεσε παράλληλα σύμβουλος στην Ομοσπονδία του πρώην Δήμου Βαλτετσιωτών, Αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας-ΠΟΕ και Γενικός Γραμματέας της από το 1993 έως το 1995. Συγκαταλέγεται μεταξύ των Ιδρυτικών Μελών του Σωματείου Αγροτικών Ιατρών και προσωπικού Αγροτικών Ιατρείων του Νομού Αρκαδίας, στο οποίο διετέλεσε Γενικός Γραμματέας.

Από το 1984 ως το 1986, υπήρξε μέλος της τριμελούς Επιτροπής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου και αντιπρόσωπος της ΕΙΝΠΙΣ το 1986, καθώς και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (πρώην Λοιμωδών) από το 1993 ως το 1996. Το 1994 εξελέγη μεταξύ των πρώτων σε σταυρούς προτίμησης, Νομαρχιακός Σύμβουλος Αρκαδίας.

Στις βουλευτικές εκλογές του 1996, του 2000 και του 2007 επιλέχθηκε, τόσο από τη Νομαρχιακή Οργάνωση του κόμματος, όσο και από τα κεντρικά όργανα, υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Αρκαδίας συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό ψήφων.

Στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και της 18ης Μαΐου 2014, εξελέγη με τον συνδυασμό του Πέτρου Τατούλη «Νέα Πελοπόννησος» Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, κάτι που προκάλεσε και μεγάλες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αργότερα, όταν στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Στις τελευταίες πάντως, τερμάτισε στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας 4.292 ψήφους, πίσω από τον μέχρι πρότινος βουλευτή, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που είχε συγκεντρώσει 4.731 ψήφους.