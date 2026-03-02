Βασίλης Κικίλιας: 85 Έλληνες ναυτικοί εντός της εμπόλεμης ζώνης, 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή

Στην εμπόλεμη ζώνη του Περσικού Κόλπου βρίσκονται 85 Έλληνες ναυτικοί, ενώ συνολικά 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (02.03.2026) στον ΣΚΑΪ, υπό το βάρος των ραγδαίων εξελίξεων στην περιοχή.

Όπως τόνισε, η ενημέρωση από τον θάλαμο επιχειρήσεων είναι συνεχής «τα τελευταία δύο 24ωρα», καθώς η εικόνα στη Μέση Ανατολή μεταβάλλεται «ανά λεπτό και ανά ώρα». Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των Στενών του Ορμούζ για την παγκόσμια ενεργειακή και εμπορική αλυσίδα, σημειώνοντας ότι από το πέρασμα αυτό διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20%-25% του φυσικού αερίου, γεγονός που –όπως είπε– καθιστά τις επιπτώσεις άμεσες και ευρύτερες. Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας, τις τελευταίες ώρες έχουν καταγραφεί επιθέσεις με πυραύλους και drones σε εμπορικά πλοία, καθώς και πλήγματα σε λιμενικές εγκαταστάσεις, ναυτικές βάσεις και υπεράκτια υποδομή. Ανέφερε ότι υπήρξαν τραυματισμοί ναυτικών και ένας νεκρός, χωρίς ωστόσο τα περιστατικά αυτά να αφορούν ελληνικά ή ελληνόκτητα πλοία. Πρόσθεσε ότι τέσσερα πλοία της εμπορικής ναυτιλίας έχουν δεχθεί χτυπήματα, με ένα εξ αυτών να ανήκει σε ελληνική εταιρεία (χωρίς ελληνική σημαία), χωρίς τραυματισμούς και με περιορισμένες ζημιές, συνεχίζοντας την πορεία του προς λιμάνι.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία ελληνόκτητων πλοίων στην περιοχή, ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι 10 ελληνικά ή ελληνόκτητα πλοία βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου, «πάνω από τα Στενά του Ορμούζ», ενώ άλλα πέντε κινούνται εκτός. Από τα 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη ζώνη, τα 265 –όπως είπε– βρίσκονται στις προσβάσεις του Κόλπου του Ομάν. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι στα 10 πλοία εντός του Κόλπου επιβαίνουν οι 85 Έλληνες ναυτικοί, διευκρινίζοντας πως «όλοι είναι καλά» και ότι οι εταιρείες βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το υπουργείο.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη στοχοποίηση ναυτικών και εμπορικών πλοίων, επισημαίνοντας ότι «θα έπρεπε να είναι έξω από τις συγκρούσεις», ενώ σημείωσε πως η ελληνική πλευρά έχει ήδη επισημάνει στα πλοία με ελληνική σημαία και ελληνικών συμφερόντων και τον κίνδυνο από τους Χούθι, αν και –όπως ανέφερε– «προς το παρόν οι στόχοι είναι από το Ιράν».

Προειδοποίησε δε ότι ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα είχε «τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις» στη ναυτιλία και στο παγκόσμιο εμπόριο, τονίζοντας ότι απαιτούνται «ψυχραιμία» και «συντηρητική προσέγγιση» ως προς τις προβλέψεις για τη διάρκεια της κρίσης. Όπως είπε, βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η προστασία των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή, αναφέροντας ότι στην ευρύτερη ζώνη υπολογίζονται περίπου 12.500 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ταξιδιώτες και ναυτικοί.