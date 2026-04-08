Βασίλης Ρίζος: Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου – Τσίπρας και Κακλαμάνης στην πολιτική κηδεία

Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώς Φωτίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι στο Α’ Νεκροταφείο.

Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Θεανώ Φωτίου αποχαιρετά τον μοναχογιό της, ενώ σε έντονη συναισθηματική φόρτιση βρίσκονται επίσης ο γιος του, Δημήτρης, και η σύντροφός του, Μαρία. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τον ξαφνικό χαμό του.

Στην πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου δίνουν μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της ΝΕΑΡ, Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κι άλλα στελέχη της Αριστεράς.

Μετά την πολιτική κηδεία θα ακολουθήσει η αποτέφρωση που θα πραγματοποιηθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Σε ανάρτηση που είχε κάνει η μητέρα του Θεανώ Φωτίου είχε αναφέρει: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α Νεκτροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30μμ.

Ο γιος, Δημήτρης, Η μητέρα, Θεανώ».

Ο 48χρονος γιος της Θεανώς Φωτίου, Βασίλης Ρίζος, έφυγε αιφνίδια από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026). Ο άτυχος άνδρας ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού.

Ο γιος της Θεανώς Φωτίου δραστηριοποιούνταν εδώ και χρόνια στον χώρο της Αριστεράς. Μέχρι το 2023 είχε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια με τη Νέα Αριστερά.