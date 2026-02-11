Πολιτική

Βασίλης Στίγκας: Οι Σπαρτιάτες θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές, επιτέλους αποδόθηκε Δικαιοσύνη

Ο πρόεδρος του κόμματος παραδέχθηκε ότι η ανασύσταση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι «δύσκολη», καθώς αρκετοί βουλευτές έχουν ανεξαρτητοποιηθεί
Βασίλης Στίγκας
Ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Την ομόφωνη αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για τους 11 βουλευτές των Σπαρτιατών και τον Ηλία Κασιδιάρη, σχολίασε ο Βασίλης Στίγκας, σημειώνοντας ότι «επιτέλους αποδόθηκε δικαιοσύνη».

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026) στον  ΑΝΤ1, ο Βασίλης Στίγκας υποστήριξε ότι οι «Σπαρτιάτες» θα συμμετάσχουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, εκτιμώντας ότι η δικαστική εξέλιξη αίρει πλέον τα εμπόδια για την κάθοδο του κόμματος. Παράλληλα, συνέδεσε την απόφαση με την προοπτική αποδέσμευσης της κρατικής χρηματοδότησης, η οποία είχε ανασταλεί.

 

Ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών» παραδέχθηκε επίσης ότι η ανασύσταση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι «δύσκολη», καθώς –όπως είπε– αρκετοί βουλευτές έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και «ο καθένας έχει τραβήξει τον δρόμο του». Πρόσθεσε ακόμη ότι δύο έως τρεις βουλευτές «ψηφίζουν και χειροκροτούν» τα νομοσχέδια της Ν.Δ., ενώ έκανε αναφορά και σε βουλευτή που, κατά την περιγραφή του, βρίσκεται στα έδρανα της Ελληνικής Λύσης .

