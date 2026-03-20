Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Βίντεο Κωνσταντοπούλου από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας: «Απίθανα έκτροπα, έγιναν μηνύσεις από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών»

«Μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας και θα έπρεπε να ντρέπονται οι δικαστές αυτοί», ανέφερε στο βίντεο η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια της Βουλής (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στο πλευρό των συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου περιγράφοντας τα όσα συμβαίνουν στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας.

Μετά την Μαρία Καρυστιανού σειρά πήρε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνοντας λόγο για απίθανα έκτροπα που έγιναν μέσα στα δικαστήρια Λάρισας με τους συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών να υποβάλλονται σε απίστευτη ταλαιπωρία.

Με βίντεο μέσα από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενημερώνει για όσα συμβαίνουν. «Είμαστε στον δεύτερο του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας, η ώρα είναι 00:25 τη νύχτα και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται μήνυση από γονείς και συγγενείς, από Πάνο Ρούτσι, τη Μαρία Καρυστιανού και άλλους για τα απίθανα έκτροπα που έγιναν στα δικαστήρια».

Στη συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους υποβάλλονται οι μηνύσεις… «Μια δικαστής παρήγγειλε να πάρουμε αντίγραφα των βίντεο που κατασχέθηκαν που τα είχαν 3 χρόνια οι πραγματογνώμονες. Όταν τα κατέσχεσε το δικαστήριο, λιποθύμησε τελικά η δικαστής και δεν μας δόθηκαν. Και σήμερα που άλλη δικαστής αποφάσισε να μας δοθούν και αυτή η δικαστής ήρθε μετά από ώρες τρεμάμενη να ανακαλέσει αυτή την απόφαση. Μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας και θα έπρεπε να ντρέπονται οι δικαστές αυτοί».

 

Μίλησε επίσης, για στοχοποίηση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΔΕ για «ανεύθυνες δηλώσεις πολιτικών και εμπλεκόμενων στη δίκη των Τεμπών» που «υποκρύπτουν δόλιες σκοπιμότητες». Η ίδια μάλιστα ζητά εξηγήσεις από τον πρόεδρο της Ένωσης… «Πείτε μας τι κάνατε στη Λάρισα στις 10 Μαρτίου, πείτε γιατί λιποθύμησε η δικαστικός και πώς και δεν βγάλατε καμία ανακοίνωση γι’ αυτό;»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
97
91
83
67
Newsit logo
Newsit logo