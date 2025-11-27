Βιβλίο Τσίπρα: «Δεν πάει στην Ιθάκη αλλά στους Λαιστρυγόνες» λέει ο Λαφαζάνης»

Είναι βέβαιη η αποτυχία του Αλέξη Τσίπρα, μετά το βιβλίο «Ιθάκη» τόνισε στην ΕΡΤ ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης.

«Το μεγάλο συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι με αυτό το βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν πάει στην Ιθάκη αλλά στους Λαιστρυγόνες», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στην ερώτηση αν έχει διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο ή τα κομμάτια που αφορούν τον ίδιο.

Πρόσθεσε επίσης πως αυτά τα οποία γράφει ο Αλέξης Τσίπρας δεν τον βοηθούν στο στόχο που έχει θέσει, δηλαδή «να μπει στην πολιτική, να φτιάξει κόμμα και ίσως να διεκδικήσει την πρωθυπουργία», και υπενθύμισε ότι «δεν υπήρξε κανένας μνημονιακός πρωθυπουργός που να ευδοκίμησε μετά τη λήξη της τετραετίας ή τριετίας» που κυβέρνησε.

«Νομίζω ότι είναι βέβαιη η αποτυχία του. Άλλωστε το βιβλίο αυτό κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σχέση με την εμπορευματική του κίνηση. Ξέρετε, είναι και αποτέλεσμα μιας εντατικής διαφήμισης, μιας πλύσης εγκεφάλου», ανέφερε ο κ. Λαφαζάνης.

Παράλληλα υπογράμμισε πως σε αυτό το σημείο «ο Τσίπρας μοιάζει λίγο και με τον Κασσελάκη», καθώς «έχουν πέσει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του»

.

«Βέβαια δεν ανταποκρίνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις και αυτό θα σωριαστεί με γδούπο, όπως έγινε με τον κύριο Κασσελάκη. Τρέχανε όλες οι τηλεοράσεις από πίσω κάθε βράδυ, οι ειδήσεις κατακλύζονταν με τον κ. Κασσελάκη και είδαμε την τύχη του. Ποια ήταν η τύχη του;

Ξέρετε, αυτή η βροντώδης δημοσιότητα, αυτός ο βομβαρδισμός, κουράζει, απογοητεύει πολύ γρήγορα και σωριάζει αυτούς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την υπερπροβολή. Αυτή η υπερπροβολή δεν βοηθάει έναν πολιτικό ο οποίος θέλει να κάνει μια παρέμβαση θετική», εκτίμησε ο κ. Λαφαζάνης.

Ακόμη τόνισε πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει αυτοκριτική με το βιβλίο του, επισημαίνοντας ότι «ο κόμπος όλης της υπόθεσης για την διακυβέρνηση με τον Τσίπρα, το μέγιστο πρόβλημα, ήταν το Μνημόνιο».

«Ο Τσίπρας κρίθηκε από τότε που ψήφισε το Μνημόνιο και κατεγράφη τότε ως μεγάλος κωλοτούμπας. Εγώ θα έλεγα προδότης. Προδότης της λαϊκής ετυμηγορίας. Προδότης ενός δημοψηφίσματος που συντριπτικά ανέδειξε το «ΟΧΙ» και το οποίο το αναποδογύρισε», τόνισε ο κ. Λαφαζάνης.

Σε ερώτηση για το αν ο «Αλέξης Τσίπρας ήξερε τα πιστεύω του Παναγιώτη Λαφαζάνη» στις αρχές του 2015, ο κ. Λαφαζάνης απάντησε καταφατικά, λέγοντας χαρακτηριστικά «όχι απλώς τα ήξερε, τα είχε μάθει απ έξω».