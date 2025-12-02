Βιβλίο Τσίπρα: Θα πάω στην παρουσίαση λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

«Θα είμαι στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα γιατί θέλω να δώσω το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενωτικός προοδευτικός διάλογος που να έχει αποτέλεσμα. Εμείς λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μέσα σε όλες τις συζητήσεις που ανοίγουν ένα παράθυρο προοδευτικού διαλόγου στη χώρα μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι έχει διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, Ιθάκη και πως σε πολλά σημεία αποκαθιστά την αλήθεια για όλα όσα έγιναν την περίοδο εκείνη. Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις των αγροτών: «Όλοι μας θέλουμε να επιστραφούν τα χρήματα στους αγρότες και να μπουν υπεύθυνοι στην φυλακή. Θεωρώ ότι είναι τίμια τα αιτήματα των αγροτών και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις τους. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα που ξεφεύγει από τον αγροτικό χώρο και αφορά πλέον όλη την πατρίδα, πρέπει να λυθεί».

«Συναντήθηκα και εχθές με τους αγρότες στα μπλόκα και συσκέψεις και επισκέφθηκα και το μπλόκο στα Μάλγαρα, το οποίο εξελισσόταν εκείνη τη στιγμή. Ήμουν ήδη στην περιοχή γιατί είχαν συνάντηση με κτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους, αγρότες, γεωργούς και μικροκαλλιεργητές στην περιοχή. Οφείλω να σας πω ότι υπάρχει απόγνωση στην ελληνική περιφέρεια», είπε επίσης.

Επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Θα έλεγα ότι ο κος Μητσοτάκης έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα στον αγροτικό χώρο, κάτι το οποίο είναι εθνικό πρόβλημα πλέον, γιατί ερημώνουν τα χωριά και δυστυχώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες ως εχθρούς. Αντί να πει μια συγγνώμη, παρατάσσει τα ΜΑΤ και ασκεί και βία κατά των αγροτών, οι οποίοι κυριολεκτικά ζητούν να υπάρχει επόμενη μέρα».