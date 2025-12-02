Πολιτική

Βιβλίο Τσίπρα: Θα πάω στην παρουσίαση λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Πως αιτιολόγησε την απόφασή του να είναι παρών αύριο (03/12/25) στο Παλλάς ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
βιβλιοπωλείο
Στιγμιότυπο από βιβλιοπωλείο της Αθήνας με το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο "Ιθάκη", Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

«Θα είμαι στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα γιατί θέλω να δώσω το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενωτικός προοδευτικός διάλογος που να έχει αποτέλεσμα. Εμείς λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μέσα σε όλες τις συζητήσεις που ανοίγουν ένα παράθυρο προοδευτικού διαλόγου στη χώρα μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι έχει διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, Ιθάκη και πως σε πολλά σημεία αποκαθιστά την αλήθεια για όλα όσα έγιναν την περίοδο εκείνη. Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις των αγροτών: «Όλοι μας θέλουμε να επιστραφούν τα χρήματα στους αγρότες και να μπουν υπεύθυνοι στην φυλακή. Θεωρώ ότι είναι τίμια τα αιτήματα των αγροτών και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις τους. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα που ξεφεύγει από τον αγροτικό χώρο και αφορά πλέον όλη την πατρίδα, πρέπει να λυθεί».

«Συναντήθηκα και εχθές με τους αγρότες στα μπλόκα και συσκέψεις και επισκέφθηκα και το μπλόκο στα Μάλγαρα, το οποίο εξελισσόταν εκείνη τη στιγμή. Ήμουν ήδη στην περιοχή γιατί είχαν συνάντηση με κτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους, αγρότες, γεωργούς και μικροκαλλιεργητές στην περιοχή. Οφείλω να σας πω ότι υπάρχει απόγνωση στην ελληνική περιφέρεια», είπε επίσης.

Επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Θα έλεγα ότι ο κος Μητσοτάκης έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα στον αγροτικό χώρο, κάτι το οποίο είναι εθνικό πρόβλημα πλέον, γιατί ερημώνουν τα χωριά και δυστυχώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες ως εχθρούς. Αντί να πει μια συγγνώμη, παρατάσσει τα ΜΑΤ και ασκεί και βία κατά των αγροτών, οι οποίοι κυριολεκτικά ζητούν να υπάρχει επόμενη μέρα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
72
71
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη στις αβάσιμες κατηγορίες για λογοκλοπή στο βιβλίο του «Ρώμη» - «Πόσο δειλά ανθρωπάκια είναι αυτοί που μας βρίζουν»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπέβαλε ήδη μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση στον λογαριασμό στο X που έκανε αυτή την κατηγορία
Άδωνις Γεωργιάδης 6
Αποστολάκη εναντίον Παπαχλιμίντζου για τα μπλόκα των αγροτών: «Δεν μου αρέσει η ερώτηση, είναι παγίδευση» – «Σεβαστό να μη θέλετε να απαντήσετε»
Με έκπληξη ο δημοσιογράφος άκουσε την κ. Αποστολάκη να του λέει πως η ερώτησή του δεν της αρέσει και δεν την αποδέχεται
H Μιλένα Αποστολάκη 30
Σε τεντωμένο σχοινί η σχέση αγροτών – κυβέρνησης: Οι νέες πληρωμές, οι βουλευτές επαρχίας και το τελεσίγραφο για ανοιχτούς δρόμους
«Οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι περισσότεροι ακόμα κι από πέρυσι. Κατανέμονται, όμως, σε δύο δόσεις και στη δεύτερη δόση θα γίνει το "ταμείο", η εξόφληση»
Μπλόκο αγροτών
Newsit logo
Newsit logo