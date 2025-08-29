Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Βουλευτής Πλεύσης Ελευθερίας σε Σέβη Βολουδάκη: Είστε βέβαιη ότι αυτοί που βανδάλισαν το γραφείο σας δεν ήταν παρακρατικοί;

Σε ρόλο Σέρλοκ Χολμς η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Σέβη Βολουδάκη
Η Σέβη Βολουδάκη / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Άναυδη έμεινε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη όταν άκουσε τη βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου να σχολιάζει την επίθεση που έγινε από κουκουλοφόρους χθες στο γραφείο της στα Χανιά να της λέει ότι: «Καταδικάζουμε το γεγονός, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν είστε βέβαιη ότι αυτοί οι κουκουλοφόροι που έδρασαν δεν ήταν παρακρατικοί;»

Η υφυπουργός, Σέβη Βολουδάκη δεν έχασε την ψυχραιμία αλλά έκπληκτη  της απάντησε: «Δεν κατάλαβα τι θέλατε να πείτε. Το ποιος ήταν κάτω από τις κουκούλες δεν είναι δική μου δουλειά να το βρω αλλά της Αστυνομίας. Αλλά εκείνη την στιγμή μέσα στο χώρο ήταν τα παιδιά μου».

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας της αντέτεινε ότι εξ αρχής σας είπα πως καταδικάζουμε αυτή την  ενέργεια, αλλά σας ρώτησα εάν είστε βέβαιη ότι κάτω από τις κουκούλες δεν ήταν παρακρατικοί γιατί είδαμε στην μεγαλειώδη συγκέντρωση του Συντάγματος στα Τέμπη ότι αυτός που τα έσπαγε ήταν παρακρατικός…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα για τα Τέμπη: «Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, επιχειρούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα»
«Μία συγγνώμη θα ήταν αρκετή για όσους προσπάθησαν να παραπλανήσουν τους πολίτες, όμως στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να μην αποδέχονται την πραγματικότητα», τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ηχηρή απάντηση Δένδια σε Φιντάν: «Απαράδεκτες δηλώσεις που παραβιάζουν μία αρχή, γνωστή ακόμη και σε πρωτοετείς διπλωμάτες»
Ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία είναι σαν μια «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα όταν έχουν κάποιο πρόβλημα
Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας
35
Newsit logo
Newsit logo