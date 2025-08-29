Βουλευτής Πλεύσης Ελευθερίας σε Σέβη Βολουδάκη: Είστε βέβαιη ότι αυτοί που βανδάλισαν το γραφείο σας δεν ήταν παρακρατικοί;

Άναυδη έμεινε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη όταν άκουσε τη βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου να σχολιάζει την επίθεση που έγινε από κουκουλοφόρους χθες στο γραφείο της στα Χανιά να της λέει ότι: «Καταδικάζουμε το γεγονός, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν είστε βέβαιη ότι αυτοί οι κουκουλοφόροι που έδρασαν δεν ήταν παρακρατικοί;»

Η υφυπουργός, Σέβη Βολουδάκη δεν έχασε την ψυχραιμία αλλά έκπληκτη της απάντησε: «Δεν κατάλαβα τι θέλατε να πείτε. Το ποιος ήταν κάτω από τις κουκούλες δεν είναι δική μου δουλειά να το βρω αλλά της Αστυνομίας. Αλλά εκείνη την στιγμή μέσα στο χώρο ήταν τα παιδιά μου».

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας της αντέτεινε ότι εξ αρχής σας είπα πως καταδικάζουμε αυτή την ενέργεια, αλλά σας ρώτησα εάν είστε βέβαιη ότι κάτω από τις κουκούλες δεν ήταν παρακρατικοί γιατί είδαμε στην μεγαλειώδη συγκέντρωση του Συντάγματος στα Τέμπη ότι αυτός που τα έσπαγε ήταν παρακρατικός…