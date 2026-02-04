Βουλή: Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας Κουτσούμπα – Αιχμές για Κωσταντίνο Πλεύρη, ένταση με Δημήτρη Καιρίδη

Καταψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα για την άρση ασυλίας του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, που είχε διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη σχετικά με τα οικονομικά του κόμματος. Από τους 269 βουλευτές που ψήφισαν, μόλις 4 τάχθηκαν υπέρ της άρσης ασυλίας, 257 κατά και 8 δήλωσαν «παρών».

Στον αντίποδα, η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, έπειτα από μήνυση του προέδρου των «Σπαρτιατών», Βασίλη Στίγκα, για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 198 βουλευτές, 72 καταψήφισαν και 8 επέλεξαν το «παρών». Ο ίδιος ο κ. Μάντζος είχε ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, δηλώνοντας: «Είναι τιμή και παράσημο να δέχομαι μήνυση από τον πολιτικό διάδοχο της Χρυσής Αυγής. Είναι απόδειξη του διαχρονικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ».

Αιχμές Κουτσούμπα για Κωνσταντίνο Πλεύρη

Από το βήμα της Βουλής, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για «απόπειρα πολιτικής δίωξης» του ΚΚΕ στο πρόσωπό του. «Δεν θα είχε νόημα να ασχοληθούμε σοβαρά με έναν φαιδρό αντικομμουνιστή, αντισημίτη, φασίστα συνήγορο της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, σαν τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, που κατέθεσε τη συγκεκριμένη μήνυση. Ούτε και που βρέθηκε εισαγγελέας να στείλει τη συγκεκριμένη κατηγορία στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι είναι προφανώς ψευδής και ανυπόστατη. Βέβαια, το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά, καθώς μιλάμε για μια απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης» επεσήμανε ο γγ του ΚΚΕ.

Στην ομιλία του, τόνισε ότι το ΚΚΕ τηρεί πλήρως το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των οικονομικών του, δηλώνοντας τα έσοδα από συνδρομές, δωρεές και κληρονομιές, δημοσιοποιώντας τους ισολογισμούς του και ελεγχόμενο από ορκωτούς λογιστές και την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Υπογράμμισε ότι για κάθε ενίσχυση εκδίδεται κουπόνι ίσης αξίας και οι εισπράξεις κατατίθενται στον λογαριασμό του κόμματος στην Εθνική Τράπεζα.

Ξεκαθάρισε δε ότι το ΚΚΕ είναι απολύτως συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσεις, ενώ επισήμανε ότι δεν αποδέχεται την υποχρέωση να παραδίδει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία μελών και φίλων του κόμματος, χαρακτηρίζοντας τέτοιες απαιτήσεις επικίνδυνες για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Ανέφερε, επίσης, πως από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, χωρίς να υπάρξει ποινική δίωξη.

«Το ΚΚΕ είναι και θέλει να παραμείνει οικονομικά ανεξάρτητο. Δεν δεχόμαστε υπονοούμενα περί μαύρου χρήματος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι «οι θέσεις και η στάση του κόμματος στους κοινωνικούς αγώνες, απέναντι σε επιχειρηματικά συμφέροντα και Πρεσβείες, μιλούν από μόνες τους».

Ένταση με τον Δημήτρη Καιρίδη

Η αναφορά του Δημήτρη Κουτσούμπα στις «υπόγειες διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος» προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Καιρίδη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ δήλωσε ότι το κόμμα του δεν συναινεί στην άρση ασυλίας, θεωρώντας επαρκείς τις διοικητικές κυρώσεις, αλλά απάντησε αιχμηρά στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας.

«Η δημοκρατία που το ΚΚΕ αποκαλεί “αστική” είναι μεγαλόθυμη και συμπεριληπτική», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί αντικομμουνιστικής δίωξης. «Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να σιωπούμε όταν ακούγονται “τέρατα” από το βήμα», σημείωσε και προέτρεψε τον γγ του ΚΚΕ να εγκαταλείψει τη ρητορική περί διώξεων του παρελθόντος. «Ξεκαβαλικέψτε» συνέχισε, «δεν έχετε το αλάθητο του Πάπα. Αφήστε την καραμέλα για τον αντικομμουνισμό, πριν το’75».

«Κοίτα ποιος μιλάει» απάντησε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εγκαλώντας τον kοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ για «κρεσέντο λαϊκισμού» με σκοπό να παίξει στα δελτία ή τα social media.