Βουλή: Μαίνεται η αντιπαράθεση για την τραγωδία στη Χίο – Μπρα ντε φερ Λαζαρίδη με Γιαννούλη, Πέρκα και Καζαμία

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε (και) σήμερα, Πέμπτη (05.02.2026), στην Ολομέλεια της Βουλής για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Χίου, που είχε ως αποτέλεσμα 15 μετανάστες να χάσουν την ζωή τους.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κάλεσε όσους ασκούν κριτική για τη στάση του Λιμενικού στο ναυάγιο στη Χίο να τοποθετηθούν εάν είναι με τους δολιοφθορείς-διακινητές που εκμεταλλεύονται ανθρώπινες ψυχές ή με το δίκαιο και με τους άνδρες και τις γυναίκες του ΛΣ, που σώζουν χιλιάδες ψυχές στο Αιγαίο.

Αντιδρώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, απάντησε σε υψηλούς τόνους. «Δεν τσιμπάμε στο δόλωμα [. . .] Τιμούμε και με το παραπάνω τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, αλλά δεν υποστηρίζουμε τους δολοφόνους της αλήθειας κι αυτούς που η συγκάλυψη έχει γίνει δεύτερη φύση τους» επεσήμανε.

Για δημιουργία κοινωνίας μίσους μίλησε, από την πλευρά της, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Τους τόνους ανέβασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος έκανε λόγο για χυδαίο λαϊκισμό εκ μέρους του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη. «Οι κάμερες ήταν κλειστές. Οι φωτογραφίες που μας δείξατε ήταν μεταγενέστερες του ατυχήματος και μας παρουσιάστηκαν εδώ από τον υπουργό ως τεκμήρια και αποδείξεις ενός δήθεν τρακαρίσματος. Τα ίδια κάνατε και στην Πύλο. Ντροπή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τότε ο Μακάριος Λαζαρίδης άδραξε την ευκαιρία επιστρέφοντας τα «πυρά» που δέχθηκε από τον Αλέξανδρο Καζαμία. «Είσαι τσιράκι του Μητσοτάκη, χυδαίε», φώναζε εκτός εαυτού ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον συνάδελφό του από τη ΝΔ να απευθύνεται στο προεδρείο ζητώντας προστασία. «Κύριε πρόεδρε, παρακαλώ να με προστατεύσετε και να του πείτε να περάσει έξω», είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, επιχείρησε να επιβάλει την τάξη, καλώντας τον Αλέξανδρο Καζαμία να σταματήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και να μιλά πολιτικά, ζητώντας παράλληλα να διαγραφούν από τα πρακτικά οι απαράδεκτες εκφράσεις που, όπως είπε, δεν περιποιούν κοινοβουλευτικό ήθος.