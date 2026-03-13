Βουλή: «Σφάχτηκαν» Κωνσταντοπούλου, Λαζαρίδης και Μαρκόπουλος και διακόπηκε η συνεδρίαση – Κακλαμάνης: «Ντροπή αυτά που έγιναν»

Σε κλίμα ακραίας έντασης εξελίχθηκε την Παρασκευή (13.03.2026) η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ολιγόλεπτη διακοπή από την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη, έπειτα από σφοδρή αντιπαράθεση και βαρείς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους βουλευτές της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Μετά την επανέναρξη της διαδικασίας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέβηκε στην έδρα της Ολομέλειας και καταδίκασε όσα είχαν προηγηθεί μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και των βουλευτών της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. «Αυτά που συνέβησαν πριν λίγη ώρα, είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο. Αυτό να το αναλογιστείτε όλοι οι βουλευτές. Τη στιγμή εκείνη στα θεωρεία ήταν μαθητές. Τα Πρακτικά θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα περαιτέρω….», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε να χτυπά «κόκκινο» κατά την ομιλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν από τα έδρανα της ΝΔ υπήρξαν παρεμβάσεις την ώρα που αναφερόταν στο ζήτημα της επιστροφής από το Ομάν της κόρης του πρωθυπουργού, Σοφίας Μητσοτάκη.

Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν ο εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Άιντε” κ. Μαρκόπουλε, να μην πείτε, ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα βιαστή.

Όλγα Γεροβασίλη: Ανακαλέσετε.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Δεν ανακαλώ, θα διαγραφεί από τα πρακτικά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο να χυδαιολογούν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα… πηγαίνετε στη Νίκαια με τον κ. Γεωργιάδη να τραμπουκίζετε γιατρούς με έναν στρατό από ΜΑΤ.

Όλγα Γεροβασίλη: Σταματήστε το πίνγκ πονγκ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δε θέλουν να ολοκληρώσω την ομιλία μου, αλλά δε θα τους κάνω τη χάρη […] Δεν έγινε καμία χυδαία επίθεση σε κανέναν. Δημοσιοποιήθηκε αυτό που πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Όταν ένα πρόσωπο παρίσταται σε δημόσια γεγονότα και είναι ανάμεσα σε επαναπατρισθέντες, ενώ άλλοι δεν έχουν ακόμη επαναπατριστεί γιατί δεν μπορούν να επαναπατριστούν, γιατί δεν έχετε φροντίσει τα κατοικίδιά τους.

Στη συνέχεια, τον λόγο επί προσωπικού έλαβε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας στους χαρακτηρισμούς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Η Ζωή Λάσκαρη στην ταινία του Δαλιανίδη ως ηθοποιός – υπηρετείτε τον πολιτικό κατήφορο. Είστε απαράδεκτη, χυδαία, κατώτερη των περιστάσεων. Δεν μπορείτε να υβρίζετε τα παιδιά μας. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε ζήτουλας της οργής μας, το μόνο που θα πάρετε είναι το “γέλιο” μας.

Παρέμβαση έκανε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος ανέβασε περαιτέρω τους τόνους.

Μακάριος Λαζαρίδης: Υιοθετείτε έναν χυδαίο, τοξικό, σεξιστικό λόγο. Ο κύριος Παπασταύρου έχει αθωωθεί από όλες κατηγορίες με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για τη λίστα Λαγκάρντ. Επιτεθήκατε στη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη, επαναλάβατε την επίθεση στην κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη. Δεν σας αφορά το που βρίσκεται η Σοφία Μητσοτάκη. Δεν μπαίνουμε στις προσωπικές σχέσεις, ούτε εμείς ασχολούμαστε με τον Διαμαντή Καραναστάση, μην μπλέκετε με οικογένειες. Ούτε η μαφία στην Σικελία και τη Νάπολη δεν εμπλέκει γυναικόπαιδα! Άθλια πολιτική αρχηγός είστε, είστε πολιτική μαφία!

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανταπάντησε σε εξίσου υψηλούς τόνους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι εντυπωσιακό να βλέπει κανείς τη ΝΔ να κατρακυλάει στο επίπεδο του λαγουμιού, όπου συμφείρεστε με άλλα τρωκτικά. Τραγικό για τον κ. Μητσοτάκη που τον υπερασπίζονται ένας Λαζαρίδης και ένας Μαρκόπουλος. Ο συντάκτης της Ελεύθερης Ώρας, (σ.σ. εννοούσε τον Μακάριο Λαζαρίδη) φωτογραφιζόταν με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, συντάκτης του Άμυνας που δεν πήρε ποτέ είδηση τις μίζες και τα εξοπλιστικά, ακριβώς γιατί η μάσα είναι διαδεδομένη απασχόληση.

Στο ίδιο πλαίσιο, αποκάλεσε τον Μακάριο Λαζαρίδη «γυμνοσάλιαγκα», με την προεδρεύουσα να παρεμβαίνει άμεσα.

Όλγα Γεροβασίλη: Θα διαγραφεί. Θα σταματήσει εδώ η βεντέτα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Παρακαλώ να μηδενίσετε τον χρόνο.

Όλγα Γεροβασίλη: Δε θα μηδενίσω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορεί με αυτή την πρακτική να ροκανίζουν τον χρόνο της απάντησης. Δε θα μείνουν αναπάντητες οι κατηγορίες […] Είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική έκφραση τα “γυναικόπαιδα”. Γι΄αυτό επινοήσατε τη λέξη “γυναικόπαιδα”, γιατί έχετε….

Απευθυνόμενη εκ νέου στον Δημήτρη Μαρκόπουλο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τις ύβρεις στους βουλευτές και συγγενείς, πείτε μας αν πράγματι τραμπουκίσατε εκπαιδευτικούς στο σχολείο του παιδιού σας.

Όλγα Γεροβασίλη: Δεν έχετε τον λόγο. Δε θα επιτρέψω άλλο ευτελισμό εδώ μέσα.

Η συνεδρίαση διεκόπη προσωρινά προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, ενώ το επεισόδιο αναμένεται να έχει και κοινοβουλευτική συνέχεια, μετά την απόφαση του Προέδρου της Βουλής να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην Επιτροπή Δεοντολογίας.