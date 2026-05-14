Πολιτική

Έπαινοι Μερτς για την Ελλάδα στη βράβευση του Μάριο Ντράγκι: «Συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό»

«Η χώρα σας, αγαπητέ Κυριάκο, μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές της δυνάμεις -και μάλιστα πρόωρα- να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα»
βράβευση Ντράγκι
Στιγμιότυπο από την ομιλία του καγκελάριου Μερτς / REUTERS/Thilo Schmuelgen
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με το «Βραβείο Καρλομάγνου» τιμήθηκε νωρίτερα σήμερα ο Μάριο Ντράγκι, για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της ευρωζώνης, με την περίφημη φράση του «Ό,τι χρειαστεί» («Whatever it takes») και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Άαχεν, μίλησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η διάδοχος του κ. Ντράγκι στην προεδρία της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος επιφύλαξε μάλιστα θερμό έπαινο για την Ελλάδα.

Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε ειδικά στις μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας: «Με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορούμε να πούμε: αυτός ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων ήταν για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας κ. Πρωθυπουργέ, σκληρός, αλλά αποδείχθηκε σωστός. Η χώρα σας, αγαπητέ Κυριάκο, μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές της δυνάμεις -και μάλιστα πρόωρα- να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Οι μεγάλες προσπάθειες άξιζαν τον κόπο. Και είμαστε ευγνώμονες για αυτό και συγχαίρουμε εσάς και όλον τον ελληνικό λαό για το πώς το καταφέρατε», δήλωσε ο καγκελάριος, ακολουθούμενος από παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ο καγκελάριος Μερτς αναφέρθηκε στην ομιλία του στον «Σούπερ Μάριο», ο οποίος έχει, όπως είπε, καταφέρει όσα για άλλους θα απαιτούσαν «πέντε ζωές», ενώ δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει στους «σωτήρες του ευρώ» και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος έδειχνε «από τη μία πλευρά στον δρόμο του δημοσιονομικού καθησυχασμού και από την άλλη στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων» για τα κράτη-μέλη του ευρώ.

Στην ομιλία του ο κ. Μερτς εξήρε επίσης τις προτάσεις του Μάριο Ντράγκι για τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό της Ευρώπης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρώπη έχει αφυπνιστεί και έχει κατανοήσει ότι μπορεί να επιβληθεί μόνο μέσω της οικονομικής ισχύος και της ισχύος ασφάλειας. «Η Ευρώπη έχει ως στόχο να γίνει μια δύναμη η οποία θα μπορεί να αντέξει τις καταιγίδες αυτής της νέας εποχής», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται στη δική της οικονομική και στρατιωτική ισχύ. «Πρέπει να ορίσουμε με σιγουριά τα δικά μας συμφέροντα. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε για την προστασία αυτών των συμφερόντων», δήλωσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
131
124
109
104
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρινάκης και Γεωργιάδης σηκώνουν το γάντι στους «10» της ΝΔ για την αιχμηρή επιστολή πριν το συνέδριο: «Κοιτά ποιος μιλάει»
Ο υπουργός Υγείας αμφισβήτησε ευθέως την επιλογή των «γαλάζιων» νυν και πρώην στελεχών να απευθυνθούν μέσω της «Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εφημερίδα που «πολεμά το κόμμα με τον πιο σκληρό τρόπο»
Μαρινάκης και Γεωργιάδης
Επίθεση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη για το ακίνητο που μισθώνει το Δημόσιο: «Αν ήταν ο Μητσοτάκης, θα δεχόμουν ερωτήσεις για έναν μήνα»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε «ζήτημα ηθικής τάξεως» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ παρουσίασε έναν μίνι απολογισμό με αιχμή την οικονομία, την ενέργεια και τις μεταρρυθμίσεις
Παύλος Μαρινάκης
Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις εισπράξει 1,5 εκατομμύριο από το δημόσιο; – ΠΑΣΟΚ: Η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια
Στη δικαιοσύνη κατά του υπουργού Υγείας θα προσφύγει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Σήκωσε το γάντι ο Γεωργιάδης και καλεί τον Ανδρουλάκη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Ανδρουλάκης
Ανανεώθηκε πριν 4 ώρες
19
Σφοδρή σύγκρουση ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ με φόντο τις εκλογές: Η επίθεση στον Πιερρακάκη και το ξεκάθαρο «όχι» στον Τσίπρα
Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει τον μονομέτωπο «πόλεμο» με την κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου έκλεινε και οποιαδήποτε «πόρτα» συνεργασίας με το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo