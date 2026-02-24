Πολιτική

Χριστίνα Αλεξοπούλου: Επίθεση αγνώστων με μπογιές στο πολιτικό της γραφείο στην Πάτρα

Να σημειωθεί πως πρόκειται για την τρίτη φορά που το γραφείο της  τ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών γίνεται στόχος βανδαλιστών
Μπογιές στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου
Μπογιές στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου

Άγνωστοι εξαπέλυσαν επίθεση με μπογιές στο πολικό γραφείο της βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα.

Όπως προκύπτει από την αστυνομία η επίθεση με μπογιές στο γραφεία της Χριστίνας Αλεξοπούλου πραγματοποιήθηκε σε απροσδιόριστο χρόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου και σήμερα έγινε η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Οι άγνωστοι δράστες έφθασαν κάποια στιγμή έξω από το πολιτικό γραφείο της πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που βρίσκεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας, και έριξαν κόκκινες μπογιές προκαλώντας φθορές στην εξωτερική πόρτα.

Αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας Πατρών μετέβησαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για την τρίτη φορά που το γραφείο της  τ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών γίνεται στόχος βανδαλιστών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
105
71
50
40
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Έρχεται «μπλόκο» στα social media για παιδιά έως 15 ετών – Τι προβλέπεται για ανήλικους, γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικά δίκτυα
Η κυβέρνηση πάντως αποφάσισε να μην περιμένει την Ευρώπη, κεντρικά, να θέσει τους κανόνες αλλά να προχωρήσει σε αυτή τη φάση χωρίς καθυστερήσεις, μονομερώς
Social media 13
Newsit logo
Newsit logo