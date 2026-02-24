Χριστίνα Αλεξοπούλου: Επίθεση αγνώστων με μπογιές στο πολιτικό της γραφείο στην Πάτρα

Άγνωστοι εξαπέλυσαν επίθεση με μπογιές στο πολικό γραφείο της βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα.

Όπως προκύπτει από την αστυνομία η επίθεση με μπογιές στο γραφεία της Χριστίνας Αλεξοπούλου πραγματοποιήθηκε σε απροσδιόριστο χρόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου και σήμερα έγινε η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Οι άγνωστοι δράστες έφθασαν κάποια στιγμή έξω από το πολιτικό γραφείο της πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που βρίσκεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας, και έριξαν κόκκινες μπογιές προκαλώντας φθορές στην εξωτερική πόρτα.

Αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας Πατρών μετέβησαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για την τρίτη φορά που το γραφείο της τ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών γίνεται στόχος βανδαλιστών.