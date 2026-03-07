Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση»

Την πρώτη Σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου-Ελλάδας, στην έδρα του, τη Θεσσαλονίκη, χαιρέτησε με γραπτό μήνυμα του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα ξεχωριστή συγκυρία» αναφερόμενος «στην νέα κρίση που ξέσπασε στην περιοχή μας».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον γραπτό χαιρετισμό του, αναφέρθηκε εμφατικά στο νέο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. «Πέραν των πολιτιστικών δεσμών, Κύπρος και Ελλάδα αντιμετωπίζουμε από κοινού και με απόλυτη σύμπνοια, τις πολλαπλές προκλήσεις που καθημερινά καλούμαστε να διαχειριστούμε, αφού οι χώρες μας βρίσκονται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις, όπως η νέα κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα».

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση. Όλες μας οι ενέργειες έχουν ως μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Στο γραπτό μήνυμα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε ότι «οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβαθμισμένο επίπεδο ετοιμότητας σε συντονισμό με όλους τους εταίρους της στην ΕΕ και τρίτα κράτη. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου, μετά από επικοινωνία που είχα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αποστολή δύο ζευγών μαχητικών και δύο φρεγατών για ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της Κύπρου, είναι μια ενέργεια άκρως ουσιαστική με μεγάλη συμβολική αξία. Επιπλέον, όμως, η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, λειτούργησε ως προπομπός και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να στηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία επαναλαμβάνω, δεν είναι ο στόχος των όποιων επιθέσεων».

Ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι «για μια ακόμη φορά, Κύπρος και Ελλάδα συνεργάζονται στο ύψιστο επίπεδο, λειτουργώντας ως φορείς σταθερότητας και ασφάλειας, σε μια συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Η Κύπρος παραμένει ασφαλής προορισμός και απόδειξη τούτου είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει βολιδοσκοπηθεί από διάφορα κράτη για να την χρησιμοποιήσουν ως διαμετακομιστικό σταθμό για την ασφαλή απομάκρυνση υπηκόων τους από την περιοχή.

Μεταξύ άλλων στο γραπτό μήνυμά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι «Η Κυπριακή Δημοκρατία βαδίζει στον δρόμο της ευθύνης, και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, με πράξεις και όχι με λόγια, ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η πατρίδα μας γίνεται κόμβος σταθερότητας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, και φάρος που φωτίζει τη ρότα της ειρήνης», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.