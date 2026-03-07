Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται συνεχώς, με νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στην Τεχεράνη μετά τα μεσάνυχτα, που προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές στο αεροδρόμιο της ιρανικής πρωτεύουσας, ενώ το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε αεροδρόμιο στο Ιράκ. Την ίδια ώρα, εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι, τη Μανάμα και τη Ντόχα, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν τις ΗΠΑ, προκαλώντας την Ουάσινγκτον να στείλει πολεμικά πλοία για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με ισραηλινούς κομάντο να εισέρχονται στο νότιο Λίβανο και να δέχονται πυρά, ενώ ανταλλάσσονται απειλές για βομβαρδισμούς και εκκενώσεις περιοχών στα σύνορα. Σύμφωνα με το Fox News, οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά υποδομών του ιρανικού καθεστώτος. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του «δεν παραδίνεται» και ζήτησε συγγνώμη από γειτονικά κράτη για πιθανές ζημιές, την ώρα που συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο με το Ιράν». Δείτε όλες τις εξελίξεις έως τώρα εδώ.
Στη δίνη του πολέμου για 8η ημέρα η Μέση Ανατολή: Εκρήξεις σε Μπαχρέιν και Άμπου Ντάμπι, συναγερμός στο Κατάρ – Live όλες οι εξελίξεις
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε «περίοδο πολέμου», στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του από την έναρξη της σύγκρουσης.
Μιλώντας σε θύματα των επιθέσεων, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το Abu Dhabi TV, ανέφερε ότι τα ΗΑΕ θα εκπληρώσουν το καθήκον τους απέναντι στη χώρα, τον λαό και τους κατοίκους τους.
Παράλληλα τόνισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν «σκληρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία».
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν στοχοποίησαν τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη ναυτική βάση Τζουφάιρ του Μπαχρέιν σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό από τις ΗΠΑ της μονάδας αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.
Το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζει το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε το Βρετανικό Υπουργείο 'Αμυνας διευκρινίζοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τον απόπλου του, αλλά έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες έχει μειωθεί στο μισό ο χρόνος ετοιμότητας του. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα πάρει εντολή δράσης θα χρειαστεί πέντε ημέρες για να σηκώσει άγκυρες. Τα πληρώματα του έχουν επίσης ειδοποιηθεί για πιθανή άμεση κινητοποίηση.
Όπως αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου από τον Ιανουάριο η Βρετανία έχει ενισχύσει την στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων έχει στείλει στην Κύπρο 400 επιπλέον άτομα και στην ευρύτερη περιοχή αεροσκάφη Typhoon, αεροσκάφη F-35, ενώ έχει εγκαταστήσει και συστήματα αεράμυνας. «Το HMS Prince of Wales βρισκόταν πάντα σε πολύ υψηλή ετοιμότητα. Τώρα αυξάνουμε την ετοιμότητα του αεροπλανοφόρου, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για να αποπλεύσει», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου 'Αμυνας.
Το Prince of Wales ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία της Ευρώπης . Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο 'Αμυνας μαζί με το αδελφό του πλοίο το HMS Queen Elizabeth αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ναυτικής ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας. Έχει εκτόπισμα περίπου 65.000 τόνων και μήκος 280 μέτρων. Μεταφέρει αεροσκάφη F-35 και συνοδεύεται από μια σειρά άλλων σκαφών και ένα υποβρύχιο. Σταθμεύει στην ναυτική βάση το Πόρτσμουθ στην νότια Αγγλία.
