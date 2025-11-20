Χρυσοχοΐδης για παράνομη οπλοκατοχή: Δύο χρόνια φυλακή και πρόστιμα έως 30.000 ευρώ για τις μπαλωθιές – Ιδρύεται Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων στην Κρήτη

Σκληρές ποινές για τις μπαλωθιές ανακοίνωσε από το Ρέθυμνο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο της παρουσίασης των παρεμβάσεων σε νομοθετικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο για την παράνομη οπλοκατοχή: Έως 2 χρόνια φυλακή και πρόστιμα έως 30.000 για τις μπαλωθιές.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε επίσης την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες, υπογραμμίζοντας την επαρκή στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Θα στεγάζεται σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και θα είναι έτοιμο στα τέλη του χρόνου.

Παράλληλα ανακοίνωσε την ενίσχυση του ΤΑΕ με 40 νέους αστυνομικούς και σύγχρονο εξοπλισμό. Οι ανακοινώσεις έρχονται μετά το μακελειό στα Βορίζια.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε επίσης και νέα τμήματα:

Ομάδα ΔΙΑΣ για την αστική και περιαστική περιοχή: Άγιοι Δέκα, Μοίρες, Καπαριανά

Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων

ΤΑΕ Μεσαράς ως επιχειρησιακός βραχίονας των ανωτέρων τμημάτων

Όσον αφορά τις αλλαγές στο νόμο περί όπλων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλονται από τους Εισαγγελείς για την αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικίας.

Για τους άσκοπους πυροβολισμούς και τα εκρηκτικά ανήγγειλε την αυστηροποίηση των ποινών τόσο ως προς την ποινή φυλάκισης με ποινή φυλάκισης έως 2 έτη και χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έως 30.000 ευρώ

Ειδικά για τις μπαλωθιές τόνισε την ευθύνη και του καταστηματάρχη που τις επιτρέπει λέγοντας ότι υποχρεούται να το καταγγείλει αλλιώς αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή και διοικητική κύρωση σφράγισης του καταστήματός του ως και απώλεια της άδειας λειτουργίας.

Για τα όπλα σε γάμους βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι ως και σήμερα αποτελεί κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης ως 8 έτη. Τώρα, ανακοίνωσε, διεύρυνση του χώρου και επιβολή και χρηματικής ποινής σε περίπτωση που φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρια και σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα κ.ά.