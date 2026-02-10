Πολιτική

ΥΠΕΞ για δηλώσεις Λαβρόφ: Δεν μπορούσαμε να μη στηρίξουμε την Ουκρανία, επιθυμούμε αποκατάσταση σχέσεων με Ρωσία

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «διάλυση» ενός ευρέος φάσματος διμερούς συνεργασίας, επιμένοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει να ακούει «επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις» και «αβάσιμες ρωσοφοβικές κατηγορίες» από την ελληνική πλευρά
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών (Φωτογραφία Αρχείου / EUROKINISSI)

Η Αθήνα απάντησε στις πρόσφατες αιχμές του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική στάση στο Ουκρανικό υπαγορεύεται από αρχές και από τον σεβασμό του απαραβίαστου των συνόρων, ενώ παράλληλα διατηρεί την επιθυμία αποκατάστασης των σχέσεων με τη Ρωσία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού σημείωσε σήμερα, Τρίτη (10.02.2026), ότι οι δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο» και «δεν μας αιφνιδιάζουν», τονίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν μπορούσε να μη ταχθεί υπέρ του αμυνομένου» στην Ουκρανία. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις βρίσκονταν σε «ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022», προσθέτοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση καλών σχέσεων και βλέπει στο μέλλον την ανάγκη εξομάλυνσης, εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες.

Η παρέμβαση του ΥΠΕΞ ήρθε στον απόηχο τοποθέτησης του υπουργού της Ρωσίας, ο οποίος –απαντώντας σε ερώτηση για παλαιότερη αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού ότι «βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου με τη Ρωσία»υποστήριξε πως η Αθήνα ήταν εκείνη που «διέκοψε» μια συνεργασία δεκαετιών μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Λαβρόφ έκανε λόγο για «διάλυση» ενός ευρέος φάσματος διμερούς συνεργασίας, από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα, ενώ επέμεινε ότι η Μόσχα συνεχίζει να ακούει «επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις» και «αβάσιμες ρωσοφοβικές κατηγορίες» από την ελληνική πλευρά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
109
93
71
50
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Έλενα Καραγεωργοπούλου: Διαφώνησα στις πολιτικές προτεραιότητες και στον τρόπο κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κωνσταντοπούλου
Μετά την αποχώρησή της από την Πλεύση Ελευθερίας, η βουλευτής Ανατολικής Αττικής αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο μέλλον σε «μια αριστερή παράταξη»
Ελένη Καραγεωργοπούλου
Δαβάκης για υπόθεση κατασκοπείας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αφαίρεσης ιθαγένειας για τον σμήναρχο, συνεχίζεται η έρευνα
Στον νόμο για τον Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή επήλθε αυστηροποίηση των κυρώσεων που δύνανται να επιβληθούν σε όσους κοινοποιούν διαβαθμισμένες εθνικές και συμμαχικές πληροφορίες
Ο κατηγορούμενος σμήναρχος
Συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν: Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα
Στην ατζέντα αναμένεται να τεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας αλλά και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και η Ουκρανία
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του 2022. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ 12
Newsit logo
Newsit logo