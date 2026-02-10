ΥΠΕΞ για δηλώσεις Λαβρόφ: Δεν μπορούσαμε να μη στηρίξουμε την Ουκρανία, επιθυμούμε αποκατάσταση σχέσεων με Ρωσία

Η Αθήνα απάντησε στις πρόσφατες αιχμές του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική στάση στο Ουκρανικό υπαγορεύεται από αρχές και από τον σεβασμό του απαραβίαστου των συνόρων, ενώ παράλληλα διατηρεί την επιθυμία αποκατάστασης των σχέσεων με τη Ρωσία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού σημείωσε σήμερα, Τρίτη (10.02.2026), ότι οι δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο» και «δεν μας αιφνιδιάζουν», τονίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν μπορούσε να μη ταχθεί υπέρ του αμυνομένου» στην Ουκρανία. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις βρίσκονταν σε «ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022», προσθέτοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση καλών σχέσεων και βλέπει στο μέλλον την ανάγκη εξομάλυνσης, εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες.

Η παρέμβαση του ΥΠΕΞ ήρθε στον απόηχο τοποθέτησης του υπουργού της Ρωσίας, ο οποίος –απαντώντας σε ερώτηση για παλαιότερη αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού ότι «βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου με τη Ρωσία»– υποστήριξε πως η Αθήνα ήταν εκείνη που «διέκοψε» μια συνεργασία δεκαετιών μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Λαβρόφ έκανε λόγο για «διάλυση» ενός ευρέος φάσματος διμερούς συνεργασίας, από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα, ενώ επέμεινε ότι η Μόσχα συνεχίζει να ακούει «επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις» και «αβάσιμες ρωσοφοβικές κατηγορίες» από την ελληνική πλευρά.