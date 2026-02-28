ΥΠΕΞ για τις επιθέσεις στο Ιράν: «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ενεργοποιήσαμε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων»

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στο Ιράν, μετά την κοινή επίθεση Ισραήλ – ΗΠΑ, έβγαλε το μεσημέρι του Σαββάτου (28.02.2026) το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, δίνοντας το μήνυμα πως ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους ομόλογους του για την κρίση που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να υπάρξει προξενική συνδρομή σε όσους το έχουν ανάγκη ενώ τόνισε πως εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει και συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού.

Στο τέλος διευκρίνισε και την θέση της Ελλάδας στην κρίση της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας πως είναι κοινός τόπος το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

«Η ελληνική Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού. Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα. Είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Όλα τα συναφή θέματα θα απασχολήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα το απόγευμα».