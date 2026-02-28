Πολιτική

ΥΠΕΞ για τις επιθέσεις στο Ιράν: «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ενεργοποιήσαμε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων»

«Κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή»
Υπουργείο Εξωτερικών
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στο Ιράν, μετά την κοινή επίθεση Ισραήλ – ΗΠΑ, έβγαλε το μεσημέρι του Σαββάτου (28.02.2026) το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, δίνοντας το μήνυμα πως ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους ομόλογους του για την κρίση που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να υπάρξει προξενική συνδρομή σε όσους το έχουν ανάγκη ενώ τόνισε πως εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει και συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού.

Στο τέλος διευκρίνισε και την θέση της Ελλάδας στην κρίση της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας πως είναι κοινός τόπος το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τους βομβαρδισμούς Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

«Η ελληνική Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού. Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα. Είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Όλα τα συναφή θέματα θα απασχολήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα το απόγευμα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
152
60
59
51
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγινε δεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ενημέρωσε για την πρόοδο στις σχέσεις με την Ελλάδα
Η πρέσβης των ΗΠΑ συναντήθηκε ακόμη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο
Κίμπερλι Γκιλφόιλ 9
Συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας, στην Ουάσιγκτον
Η συνάντηση εντάσσεται στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ - Στο επίκεντρο, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή
Γεραπετρίτης και Ρήγας
Newsit logo
Newsit logo