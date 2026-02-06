Πολιτική

Υπόθεση Παναγόπουλου: Στα «κάγκελα» τα κόμματα μετά την έρευνα εις βάρος του προέδρου της ΓΣΕΕ για υπεξαίρεση κονδυλίων

Οι κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκαλούν σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις – Παραίτηση ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, «συνδικαλιστική μαφία» καταγγέλλει το ΚΚΕ – Τι λένε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη
Γιάννης Παναγόπουλος
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Γιάννης Παναγόπουλος (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Σαφείς πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η πολύκροτη υπόθεση με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, τον οποίο ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τα κόμματα να τοποθετούνται δημόσια και να ζητούν πλήρη διαλεύκανση.

Το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο πολιτικά προέρχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ανακοίνωσε την άμεση αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε την Παρασκευή (06.02.2025) στο ΕΡΤNews ότι «όταν κάποιος ελέγχεται —προφανώς με μία δέσμευση λογαριασμών— πρέπει αμέσως να αναστέλλεται η κομματική του ιδιότητα». Σημείωσε, επίσης, ότι η έρευνα φαίνεται να αφορά την τελευταία πενταετία, προσθέτοντας με νόημα πως «στα δημοσιεύματα αναφέρονται και στελέχη άλλων κομμάτων».

Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του κόμματος, Γιάννης Σμυρλής, δήλωσε πως «πρέπει να διερευνηθεί τι ευθύνη έχει η ΓΣΕΕ και αν υπήρχε κύκλωμα» που εκμεταλλευόταν δημόσιους πόρους. «Αν ο κ. Παναγόπουλος ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, να μας εξηγήσει το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι προβεβλημένο στέλεχος. Η ουσία είναι να δούμε πόσο πίσω πάει αυτή η υπόθεση και αν πράγματι εμπλέκονται κι άλλοι», υπογράμμισε.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε επίσημη ανακοίνωσή του, καλεί τον Γιάννη Παναγόπουλο να παραιτηθεί από την προεδρία της ΓΣΕΕ, έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα, τονίζοντας ότι η παραίτησή του είναι «επιβεβλημένη», ιδίως μετά την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς.

Για «συνδικαλιστική μαφία» με τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων έκανε λόγο ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ. Ο Περισσός ζητεί, επίσης, την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για την Κοινωνική Συμφωνία, καταγγέλλοντας πως μονιμοποιεί αντεργατικά μέτρα και προωθήθηκε «εν κρυπτώ» με τη συνδρομή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. Το ΚΚΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για την αποκάλυψη του χαρακτήρα της συμφωνίας και την ενίσχυση των διεκδικήσεων των εργαζομένων.

Η Νέα Αριστερά έστρεψε τα βέλη της προς το υπουργείο Εργασίας, θέτοντας το ερώτημα πώς είναι δυνατόν επί πέντε χρόνια να μην έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε λόγο για υπόθεση που «αποδεικνύει ότι η σήψη και η διαφθορά είναι διακομματική», προσθέτοντας ότι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ «ανέχονταν επί χρόνια τη διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, τόνισε ότι «θα πρέπει να χυθεί άπλετο φως» στην υπόθεση, που —όπως είπε— «τρέχει εδώ και χρόνια, αν και εμφανίστηκε αιφνιδίως τώρα».

