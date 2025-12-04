Πολιτική

Υπουργείο Άμυνας για Τουρκία: Ξεχνάτε ότι μας απειλείτε συνεχώς με casus belli

«Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε, ξεκαθαρίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας»


Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι  αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί σαν «πρόκληση» από οιονδήποτε. Αυτό υπογραμμίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με σημερινές (4/12/25) δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (Casus Belli). Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε, ξεκαθαρίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις νέες δηλώσεις από την Τουρκία.

Είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας, καταλήγουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, απαντώντας στον Νίκο Δένδια, τόνιζε ότι «δεν αποτελούμε απειλή αλλά είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε»

