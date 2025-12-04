Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας απαντά στον Νίκο Δένδια: «Δεν αποτελούμε απειλή αλλά είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας, για το νέο αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε αυτές απάντησε και το τουρκικό υπουργείο Άμυνας -χωρίς να αναφερθεί προσωπικά στον Νίκο Δένδια- στην τακτική εβδομαδιαία ενημέρωσή του, τονίζοντας μεν ότι ο τουρκικός στρατός «δεν αποτελεί απειλή» αλλά υπογραμμίζοντας δε ότι «είναι έτοιμος να εξαλείψει κάθε απειλή εναντίον της Τουρκίας».

Ο ΥΕΘΑ, επανέλαβε ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα στο Αιγαίο, με το «casus belli» και την αποστρατικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Περιέγραψε το νέο δόγμα αποτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, «αποδεσμεύοντας» το Πολεμικό Ναυτικό από την προστασία μόνον του Αιγαίου και την τοποθέτηση πυροβολικού στα νησιά.

Χωρίς να αναφέρει το όνομα του Νίκου Δένδια, το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφέρει πως «οι ενέργειες και οι δηλώσεις ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων αυξάνουν την ένταση και αντιβαίνουν στις διεθνείς συμφωνίες». Μάλιστα, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Έλληνα ΥΕΘΑ «μη ρεαλιστικές» και «φανταστικές», οι οποίες «δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά να βλάψουν τη θετική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από τη συναίνεση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών».

Συνεχίζοντας, το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφέρει ότι «παρακολουθεί στενά και προσεκτικά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της γείτονος, Ελλάδας». Τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικότερα όσα αφορούν αγορά εξοπλισμών από το Ισραήλ, «παίζουν» το τελευταίο διάστημα στα τουρκικά ΜΜΕ με περίσσιο επιθετικό ύφος.

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Δένδια, έγραψε στο πρωτοσέλιδό της προ ημερών πως η Ελλάδα «απειλεί να κλείσει το Αιγαίο με πυραύλους».

«Όπως πάντα τονίζαμε, η διασφάλιση ότι η περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου Πελάγους, αποτελεί ζώνη ειρήνης και σταθερότητας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη χώρα μας. Εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σε αυτό το θέμα. Αναμένουμε από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια εποικοδομητική στάση», συνεχίζει η ενημέρωση του τουρκικού ΥΠΑΜ.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Ωστόσο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να στρέφεται κατά της χώρας μας», λέει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, στο γνωστό ύφος, το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφέρει: «Σας υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι όπως οι προσπάθειες κατά της Τουρκίας απέτυχαν στο παρελθόν, δεν θα επιτύχουν ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον».

Χθες, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε για ακόμη μια φορά το μήνυμα της «θετικής ατμόσφαιρας» στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν υπαναχωρεί από τις θέσεις της στις διαφορές της με την Τουρκία.