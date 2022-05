Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο ύδρευσης του Σινά, από την οποία σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 5.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση με στόχο ένα εργοστάσιο ύδρευσης στο Σινά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μελών του στρατού της Αιγύπτου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα & τις οικογένειές τους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στεκόμαστε σταθερά μαζί με τους στενούς μας φίλους την κυβέρνηση και το λαό της Αιγύπτου», προσθέτει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

We unequivocally condemn the terrorist attack targeting a water plant in #Sinai, which resulted in the deaths of members of the 🇪🇬military. Our thoughts are with the victims & their families.

We express our solidarity&stand firmly w/our close friends the Gov't & people of #Egypt pic.twitter.com/u7c6Yx7sXg