Υπουργείο Εξωτερικών: Χωρίς εκούσια διαρροή η έκθεση ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε μήνυμα επαναπατρισμού

Διευκρινίσεις σχετικά με τη φερόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε εκούσια διαρροή στοιχείων, αλλά ακούσια εμφάνιση ηλεκτρονικών διευθύνσεων παραληπτών σε ένα από τα εξερχόμενα μέιλ που αφορούσαν την οργάνωση των επόμενων πτήσεων επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι τόσο η Κεντρική Υπηρεσία όσο και οι διπλωματικές αρχές στο εξωτερικό βρίσκονται από την πρώτη στιγμή της κρίσης στη Μέση Ανατολή σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής προς Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση και τον επαναπατρισμό τους. Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, τη μεγαλύτερη που έχει έως σήμερα οργανωθεί από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες.

Το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ακόμη ότι από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι υπάλληλοί του εργάζονται σε καθεστώς συνεχούς κινητοποίησης, με την Κρυπτογραφική Υπηρεσία να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί ο επαναπατρισμός και του τελευταίου Έλληνα που επιθυμεί να αποχωρήσει από την περιοχή. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη φερόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μόνο κατά το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ ελήφθησαν πάνω από 1.500 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις δυσκολίες οργάνωσης των ειδικών πτήσεων επαναπατρισμού, καθώς, όπως επισημαίνεται, ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της περιοχής και κάθε επιχείρηση σχεδιάζεται υπό ασφυκτική πίεση χρόνου, με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα παράθυρα ασφαλείας και τις οδηγίες ξένων αρχών, որոնք μεταβάλλονται διαρκώς.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών αναγνωρίζει ότι σε μία από τις μαζικές αποστολές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατέστησαν ορατές οι διευθύνσεις των παραληπτών, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε πρόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα προβεί στις δέουσες ενέργειες.

Κλείνοντας, το υπουργείο Εξωτερικών στρέφεται κατά όσων, όπως αναφέρει, στοχοποιούν υπαλλήλους που εργάζονται υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, υπογραμμίζοντας ότι το μείζον διακύβευμα ήταν και παραμένει η ασφαλής επιστροφή των Ελλήνων πολιτών από τις εμπόλεμες ζώνες.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

«Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και όλες οι διπλωματικές αρχές του εξωτερικού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή της κρίσης σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η επιχείρηση είναι πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη, η μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες.

Από την εκδήλωση του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, οι Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών εργάζονται νυχθημερόν. Ιδίως η Κρυπτογραφική Υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός και του τελευταίου Έλληνα που επιθυμεί να αποχωρήσει από την περιοχή της κρίσης. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, οι εργαζόμενοι στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία πραγματοποίησαν περισσότερες από 3000 τηλεφωνικές κλήσεις και δέχτηκε άνω των 1500 ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Μετά από καθημερινή εξαντλητική αξιολόγηση συνθηκών ασφαλείας και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της περιοχής, προγραμματίζονται διαρκώς ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού. Η οργάνωση της κάθε μίας από αυτές διενεργείται κάτω από ασφυκτική πίεση, η οποία προκύπτει από τα χρονικά παράθυρα ασφαλούς διενέργειας πτήσεων και τις οδηγίες ξένων αρχών που διαρκώς προσαρμόζονται.

Σε ένα από τα πλείστα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την οργάνωση των επόμενων πτήσεων επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών. Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων δεν υπήρξε.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες. Εντούτοις, η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο. Η μείζων διακύβευση ήταν και παραμένει η ασφαλής επιστροφή των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες.»