Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άγρια κόντρα με Παπασταύρου και Μαρκόπουλο μετά την αναφορά της στη Σοφία Μητσοτάκη

Σε κλίμα ακραίας πολιτικής έντασης διεξήχθη την Τετάρτη (11.03.2026) στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο κύρωσης της ενεργειακής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει μετωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού και της κόρης του, Σοφίας Μητσοτάκη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου και του Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τη συμφωνία «οικονομικό γεωπολιτικό έγκλημα», κάνοντας λόγο για επιλογή που, κατά την ίδια, εκθέτει τη χώρα σε πολλαπλούς κινδύνους και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αδιαφάνειας. «Δεν επιτρέπεται και δεν νοείται να σέρνουν την Ελλάδα διά του κ. Μητσοτάκη σε μία διαδικασία πλειοδοσίας στις μπίζνες», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από άλλες ανοιχτές υποθέσεις που τη βαραίνουν πολιτικά.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέδεσε την υπόθεση με τον πρόσφατο επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή, αναφερόμενη και στην κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη, σε μια αποστροφή που προκάλεσε άμεση αντίδραση στην αίθουσα. «Η διαφάνεια επιτάσσει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι ανάμεσα στους επαναπατριζόμενους είναι και η κόρη του πρωθυπουργού», είπε, επιμένοντας ότι η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στους χειρισμούς της.

Αντιδράσεις από Παπασταύρου και Μαρκόπουλο

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη παρέμβαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να μην εμπλέκει συγγενικά πρόσωπα του πρωθυπουργού στην πολιτική αντιπαράθεση. «Είστε πραγματικά κατώτερη των περιστάσεων», της απάντησε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ενήλικη Ελληνίδα πολίτη που επαναπατρίστηκε, όπως και άλλοι πολίτες, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστρεψε τα πυρά της και κατά του ίδιου του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον Σταύρο Παπασταύρου να αντιτείνει πως επαναλαμβάνονται σε βάρος του υπαινιγμοί που θίγουν την προσωπική και επαγγελματική του ακεραιότητα. «Για τη δική μου ακεραιότητα δεν είναι ωραίο να μιλάτε, το έχετε ξανακάνει πάρα πολλές φορές, σταματήστε το αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για «χυδαία επίθεση» στην οικογένεια του πρωθυπουργού και για «ρεσιτάλ παροξυσμικού λόγου χωρίς όρια». Σε υψηλούς τόνους, υποστήριξε ότι η στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί μια κοινοβουλευτική διαδικασία, φθάνοντας μάλιστα να σχολιάσει σκωπτικά ότι το κόμμα της θα έπρεπε να ονομάζεται «Πλεύση Ασυδοσίας και Ασυναρτησίας».

Για «οικονομικό γεωπολιτικό έγκλημα» μίλησε η Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την πλευρά της, ξεκαθάρισε ότι καταψηφίζει τη σύμβαση, επιμένοντας ότι περιλαμβάνει προβληματικές ρήτρες και δεν διασφαλίζει επαρκώς τα συμφέροντα του Δημοσίου. «Αυτά είναι μεθοδεύσεις και μεθοδολογία ξεπλύματος μαύρου χρήματος και οικονομικού εγκλήματος», ανέφερε, για να καταλήξει ότι ακόμη και αν η συμφωνία υπερψηφιστεί, «είναι ξεκάθαρα ένα οικονομικό γεωπολιτικό έγκλημα».